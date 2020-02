Megaprestup na spadnutie: Sterling najväčším transferom v histórii futbalu?

Sága okolo Manchestru City pokračuje. O predpokladanom odchode hviezd z kádru Citizens v súvislosti so zákazom hrania Ligy majstrov a Európskej ligy sme už informovali.

Tieto tvrdenia však začínajú naberať na reálnych obrátkach. Prvý transfer je údajne na spadnutie. Z Etihad Stadium by sa mal sťahovať Raheem Sterling (25). Putovať by mal do Realu Madrid. City si Sterlinga cení na závratných 180 miliónov libier (216 miliónov eur). Ak sa prestup podarí, malo by ísť o jeden z najväčších transferov v histórii futbalu. Manchester City by si prípadným predajom Sterlinga aspoň z časti kompenzoval stratu ziskov z účinkovania v Lige majstrov.

Real Madrid v poslednej dobe súžuje absencia Edena Hazarda, ktorý mal byť nástupcom Cristiana Ronalda. Sterling môže takisto priniesť riešenie pre dlhotrvajúce konflikty medzi trénerom Zinedinom Zidanom (47) a Garethom Baleom (30).