Počet obyvateľov vo Veľkom Šariši sa zvýšil o 50 percent: Čo láka ľudí na východoslovenskom mestečku?

Vo Veľkom Šariši pribudlo v posledných rokoch viac ako 2000 obyvateľov.

Radnica to pripisuje polohe mesta i dostupnosti pozemkov na výstavbu rodinných domov. Zároveň má v pláne postaviť bytové domy. "V roku 2001 sme mali 4000 obyvateľov, tak k dnešnému dňu ich je 6342, čiže nárast je vo výške približne 55 percent. Tieto čísla sú veľmi pozitívne, lebo vieme o samosprávach v okolí, ktoré zažívajú skôr opačný trend, teda že upadajú. Je to možno dané polohou, ktorá je približne šesť kilometrov od krajského mesta. Máme tu mestskú hromadnú dopravu. Samozrejme, prispieva k tomu aj to, že u nás sú dostupnejšie pozemky ako v krajskom meste a samozrejme aj nižšie dane ako v okolí," uviedol primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.

"Mesto má v zálohe len pozemky na občiansku vybavenosť, verejnú zeleň a nejakú verejnú infraštruktúru," uviedol Kall. V minulom roku boli vo Veľkom Šariši skolaudované tri bytové domy so 45 bytmi. Postavil ich však súkromný investor. "Máme záujem pripraviť dva bytové domy v lokalite, ktorá v minulosti nebola preferovaná, z dôvodu, že tam bola funkčná čistička odpadových vôd. Tento problém je už odstránený. Momentálne riešime pozemky a budeme skúšať, či nájdeme nejakého investora alebo pôjdeme cez Štátny fond rozvoja bývania. Boli by to dva bytové domy, dokopy do 30 bytov. Po mestských nájomných bytoch je vždy dopyt, máme približne 50 až 70 žiadateľov," dodal Kall.