Dieťa († 8 mes.) začalo náhle kolabovať: Za všetko môže to, čo robili ich susedia

Rodina vystriekala svoj byt kvôli hmyzu. Kvôli tomu prišla tragédia u susedov.

Zaujímavý prípad sa udial v meste Šikment na juhu Kazachstanu. Rodina vystriekala svoj byt pesticídom, aby sa zbavila neželaného hmyzu. Obyvatelia však netušili, akú tragédiu to spôsobí u susedov.

Susedia, ktorí bývali nad vystriekaným bytom, pritom o žiadnej dezinsekcii netušili. „O ničom sme nevedeli. Moja 8-mesačná dcéra Guzal stále plakala, mysleli sme si, že jej rastú zúbky. No potom zrazu slabla. Jej telo začalo chladnúť, jej tvár a pery zmodreli. Okamžite sme utekali do nemocnice, ale o 30 minút neskôr zomrela,“ cituje The Sun zroneného otca Dilšata Abdurasulova. V nemocnici skončili aj dve staršie deti (5 a 3 roky), pričom sú v kritickom stave.

Vyšetrovanie ukázalo, že za zdravotným stavom detí stojí práve dezinsekcia u susedov, ktorá sa vykonala mimoriadne nebezpečným prípravkom. „Dečti boli prijaté na jednotku intenzívnej starostlivosti s intoxikáciou spôsobenou silne toxickými látkami,“ povedala lekárka Madina Ermakhanbetová.

„Keď susedia volali odborníka po prvý raz, upozornil nás, aby sme si otvorili okná a vyvetrali. Teraz nikto neprišiel a nikto nič nepovedal,“ upozorňuje matka detí Alinur. Polícia pri vyšetrovaní našla vysoké koncetrácie látky Imidacloprid, ktorá je nebezpečná aj pre ľudí. Muži zákona spustili vyšetrovanie, no zatiaľ z tragédie nikoho neobvinili.