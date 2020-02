Chcel by za frajera, je ale za babráka! Futbalový útočník Chris Porter (36) sa darmo chytal za hlavu, je všetkým na smiech.

V zápase tretej anglickej ligy League Two sa dostali hráči tímu Crewe Alexandra do prečíslenia a po peknej akcii dostal loptu práve Porter. Ten už mal pred sebou odkrytú bránku, no skúsený útočník chcel zafrajeriť a skórovať pätičkou. Loptu tak poslal mimo bránky. Portera táto nepremenená tutovka môže mrzieť o to viac, lebo jeho tím napokon podľahol Plymouthu 1:2.