Žena († 31) si chcela dať zväčšiť zadok: Priateľ ju čakal s krásnym prekvapením, už sa ho nedožila

Ešte v novembri zomrela pri plastickej operácii mladá žena († 31). Pri príležitosti Dňa sv. Valentína jej priateľ vzdal poctu na sociálnych sieťach a prezradil, čo ju malo doma privítať.

Poradkyňa v oblasti psychického zdravia Melissa Kerr († 31) cestovala až z anglického mesta Norfolk do Istanbulu, aby podstúpila plastickú operáciu. Ako informuje The Sun, počas náročnej operácie, kde presúvali tuk z oblasti žalúdka a chrbta do zadku, žiaľ, zomrela.

Jej priateľ Skye Birch zanechal pri príležitosti sviatku zaľúbených na jej facebookovej stránke krásne vyznanie, ku ktorému pripojil aj ich spoločné fotky. Taktiež pridal fotku žiarivého zásnubného prsteňa, ktorý si vybrala, a napísal, že ho položí k Melisse, aby "bol vždy po jej boku".

Po prsiach ďalší veľký zákrok: Bývalého živého Kena čaká najbolestivejší zákrok jeho života

"Je Valentín, deň srdiečok a kvetov, deň ukazovania, ako miluješ a ako ti záleží na niekom v tvojom živote. No pre nás je to ďalší sviatok, ktorý musíme prežiť bez teba, Melissa Kerr. Jediné, čo si prajem, je, aby sme boli opäť spolu... navliecť ti na prst zásnubný prsteň, chcem, aby si plánovala svadbu s tvojou mamou a sestrou. Dnes k tebe položím prsteň, ktorý si si vybrala, a tak ho budeš mať vždy pri sebe. Budem ťa milovať celým srdcom až do môjho posledného výdychu," píše osobný tréner.

Hlavný koroner Norfolku Jacqueline Lake otvoril a odročil 14. februára Melissin prípad s tým, že hlavné pojednávanie sa bude konať 7. apríla.

Podľa informácií hlavného vyšetrovateľa bol príčinou úmrtia pľúcny tromboembólizmus a tuková embólia spôsobená kozmetickým chirurgickým zákrokom.

Podľa stránky JustGiving pracovala Melissa ako odborníčka v oblasti duševného zdravia v charitatívnej organizácii Mind. Jej dvojička Natasha taktiež vzdala hold milovníčke zvierat, ktorá "krok za krokom bola zapálená zmeniť svet“. "Slová nemôžu opísať bolesť a žiaľ v srdci, ktorými si prechádzame, život bez nej už nikdy nebude taký istý," píše Natasha. "Veľmi nám chýba a nič nevyplní prázdnotu, ktorá tu zostala."

Zväčšenie zadku, ktoré spopularizovala Kim Kardashian, spočíva v tom, že odborníci presunú tuk zo žalúdka a z chrbta do zadku. Procedúra trvá jednu alebo dve hodiny a vyžaduje si vloženie malej kanyly do dvojmilimetrovej dierky na extrakciu tuku. Tuk sa potom vyčistí a znovu vstrekne do zadku. Tento kozmetický zákrok má najvyššiu mieru úmrtnosti. Aj minulý november zahynula pri tomto zákroku kozmetička Leah Cambridge po tom, čo si naň našetrila 6 500 dolárov (6 000 eur).