Na politickej scéne je Gyula Bárdos (61) už niekoľko desaťročí, no vo voľbách 2020 sa o hlasy voličov uchádza opäť. Tentoraz vedie kandidátku Maďarskej komunitnej spolupatričnosti (MKS), ktorá vznikla po tom, čo sa nedohodli s Bélom Bugárom (61) na spoločnom postupe.

V predvolebnom rozhovore pre Nový Čas hovorí Bárdos o tom, prečo sa tak stalo a aké majú zámery s južným Slovenskom.

Zrejme každého zaujíma, prečo sa dve strany, ktoré majú zastupovať maďarskú menšinu na Slovensku, nespoja a nevytvoria jednu koalíciu. Je tá nevraživosť medzi vami a Mostom taká veľká, že to nešlo dať dokopy?

Táto otázka je na mieste. My sme sa chceli dohodnúť, ale nie za každú cenu. Po tom, čo sa udialo minulý rok na slovenskej politickej scéne, a nemyslím len politiku, ale aj mafiánsku vraždu, na povrch vyplávala špina, ktorá hovorila o tom, že iba vtedy sa môžeme dohodnúť s Mostom, ak pustia ruku Smeru. Ale oni to nedokázali. Hoci sme netrvali na tom, aby hneď vstali z ministerských kresiel alebo iných pozícií. Povedali sme, že dobre, urobili ste chybu, ale my sa chceme spojiť. Naši voliči chcú, aby sme sa spojili, a oni rozhodnú, kto sa dostane z kandidátky do Národnej rady.

Bugár tvrdí, že z ich strany tam bol záujem spojiť sa.

Chcel takých ľudí na popredné miesta, ktorí majú problém vysvetliť to, ako získali diplom, alebo pri rôznych hlasovaniach v Národnej rade urobili chybu. Aj on chcel byť. To nie je pravda, že on sa chystal dozadu na kandidátke. Ale na tých rokovaniach, keď sa dve strany nedohodli ako Most a SMK, sme ich ešte oživili, no neúspešne.

Predstavme si, že v parlamente nebude mať maďarská menšina na Slovensku zastúpenie prvýkrát od vzniku Slovenska. Ako to budete vysvetľovať vašim voličom?

Sme si istí, že sa to nestane. Nerátajú s nami, ale demokratické strany, ktoré chcú zmenu, s nami rokujú. Niektoré to medializujú, niektoré nie. Každá strana s nami rokuje. Aj dnes idem na stretnutie s Igorom Matovičom. Mali sme stretnutie aj so Sulíkom. My nie sme úplne mimo hry. Ešte raz zdôrazňujem, preto sme sa nedohodli s Mostom, lebo nechceli pustiť ruku Smeru.

Bugár má takú taktiku, že vás spája s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a jeho Fideszom, ktorý ťahá za nitky a ovplyvňuje vašu politiku. Do akej miery vás ovplyvňuje maďarský premiér?

V žiadnom prípade. To nie je novinka, že aj Fidesz, aj SMK, ale aj KDH, aj Most sú v tej istej Európskej ľudovej strane. To znamená, že sme v rovnakej Európskej ľudovej strane, aj keď sú tam teraz problémy. Aj to je pravda, že Fidesz je strategickým partnerom SMK.

Áno, oni sa k vám hlásia a vy sa hlásite k nim.

To však neznamená, že oni nám diktujú alebo nás ťahajú za nitky. Tobôž nie, že nám oni povedali, s kým a ako. Dovoľte mi jasnú odpoveď na vašu otázku. Orbán povedal na zjazde Fide- szu, že drukuje Pellegrinimu a chce, aby zvíťazil Smer. To Bugár straší orbanizáciou a tým, že nás Orbán riadi. My máme s Orbánom korektné vzťahy a oceňujeme niektoré kroky, ktoré robí, ale neťahá nás za nitky.

Bugár dokonca vysvetľoval vaše nespojenectvo tým, že po tom, čo ste sa dohodli na spoločnej kandidátke, tak zavolali Orbánovi ľudia a spolupráci bol koniec.

V živote mi Orbán ani ni- kto iný nezavolal. A keby aj zavolal - my ideme do slovenských volieb. Tu chceme súťažiť a tu sa chceme dostať do Národnej rady. Toto je rétorika Bugára a tých, ktorým tečie do topánok. Keď ľudia z Fideszu chcú, aby Smer vyhral, tak nie je jasné, že my robíme niečo iné, čo by chceli od nás? Veď keď niekto, tak kto je spolu so Smerom? Nie bugárovci?

Orbán vedie súboj s Európskou úniou pre fungovanie právneho štátu, je pod paľbou medzinárodných organizácií pre slobodu tlače, za všetkým vidí Georgea Sorosa, alebo menil ústavu vo svoj prospech v prípade volieb. Považujete polarizujúcu politiku Orbána za niečo, čím by ste sa chceli inšpirovať?

Včera alebo predvčerom rokoval Orbán s Angelou Merkelovou. Povedala, že maďarské hospodárstvo ide dopredu a je vynikajúce, čo robia.

Hospodárstvo asi nikto nespochybňuje, ale práva obyčajných ľudí.

Ako môžete dostať viackrát toľko hlasov vo voľbách, že máte dvojtretinovú väčšinu, keď nerobíte dobrú politiku? Viktor Orbán robí výbornú politiku. Napríklad rodinnú politiku. Mohli by sme sa od neho učiť. To, že máme vzťahy s Orbánom a Fideszom a ostatnými stranami, to neznamená, že nám niekto diktuje, čo máme robiť. Nie sme nikoho vazalmi.

Sú pre vás nejaké priority v strane také dôležité, z ktorých nebudete chcieť pri rokovaniach o zostavovaní vlády upustiť?

Hlavná požiadavka je vymeniť súčasnú vládu. Povedali sme jasne, že so Smerom nie, s SNS nie, s kotlebovcami v žiadnom prípade, a keby sa tam náhodou dostali harabinovci, tak ani s nimi nie. Most sme nemenovali, ani ostatných.

V súvislosti s vašou stranou sa vynárajú aj otázky týkajúce sa autonómie. Zaznievajú od vás požiadavky na zmenu VÚC na Slovensku s tým, že chcete, aby si maďarská menšina zachovala identitu a vytvorila sa napríklad Podunajská župa. Spomína sa aj rozšírenie právomocí a špeciálneho postavenia takejto župy. Budete na tom trvať pri zostavovaní vlády?

Aj univerzity sú autonómne. Netvárime sa, že by sme nechceli zmeniť napríklad zloženie VÚC. Je to nenormálne, že oblasti ako Spiš, aby som nehovoril len o takých oblastiach, v ktorých žijú Maďari, sú rozpoltené, lebo tak sa dohodli vtedy mečiarovci s ostatnými. My sme vtedy nehlasovali za územnosprávne členenie, ale bola obrovská chyba, že sme vtedy neodišli z vlády. Náš program je postavený na samosprávnom princípe, aby samosprávy dostali peniaze, nielen kompetencie. Je nespravodlivé, že keď niekto býva na južnom Slovensku, kvôli tomu, že je tam tá nadmorská výška, dostane menej peňazí ako tí, ktorí žijú v severnej časti Slovenska.

Nebolo by však vytvorenie Podunajskej župy prvým krokom k určitých separatistickýcm tendenciám?

V žiadnom prípade. Netreba strašiť ľudí.