Mafiánsky boss Černák útočí na Pellegriniho: Ospravedlnenie od premiéra za odrezanú hlavu?!

Mnohonásobný odsúdený vrah chce, aby sa mu ospravedlnil najmocnejší muž v štáte.

Boss podsvetia Mikuláš Černák (53), ktorý si odpykáva doživotie v Leopoldovskom väzení, sa cíti dotknutý výrokom premiéra Petra Pellegriniho v ktorom ho označil za „odrezávača“ hlavy. Černák chce od premiéra počuť prepáč, inak sa vyhráža súdom.

Minulý týždeň sa dostalo na verejnosť video zo „skrytej kamery“, na ktorom sa podnikateľa Michal Šuliga a bývalý mafián Milan Reichel rozprávali o pozemkovej kauze exprezidenta Adnreja Kisku. Bývalý prezident o videu - ktoré označil za zinscenované - diskutoval v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 s premiérom Petrom Pellegrinim. Ten mu v debate vmietol do tváre, že Reichel nie je žiadne neviniatko, ale bývalý boss popradského podsvetia, ktorý bol prítomný pri poprave Gustáva Slivenského spolu s najvplyvnejším mafi ánom 90-tych rokov Mikulášom Černákom. „Reichel, som o ňom čítal, veď to bol človek, ktorý v Poprade bol v miestnosti, keď Černák odrezával hlavu človeku...“ vypovedal Pellegrini.

Hlavu nerezal

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Avšak nie od Reichela, ale od samotného Černáka, ktorý si televízny duel pozrel v Leopoldovskej base. Najobávenejšieho bossa sa dotkli premiérove slová, že to bol on ktorý odrezal hlavu a napísal mu otvorený list. Žiada v ňom od Pellegriniho ospravedlnenie a pokiaľ nepríde, tak podá žalobu. „Budem to ospravedlnenie od Vás žiadať prostredníctvom súdu,“ napísal mu Černák.

V rozsudku Okresného súdu v Prešove stojí, že hlavu policajta Slivenského neodrezal on, ale Michal Csemy, ktorý ju potom demonštratívne vystavil v Poprade na kapote auta s nasadenou policajnou čiapkou. Černák podľa verdiktu popravu sledoval a obeť predtým „iba“ viackrát bodol nožom. Pellegrini na otázky do uzávierky neodpovedal.

Záverom listu však Černák spochybnil aj rolu Reichela vo vražde. „Keby mu nebol v čase vyšetrovania tohto skutku pomohol vyviniť sa z tejto a ďalších vrážd jeho kamarát, ktorý s ním chodieval cvičiť do jeho posilňovne v hoteli - Branislav Zurian (terajší riaditeľ NAKA) s pomocou Lučanského a Šufliarskeho, dnes by sedel vedľa mňa v cele,“ zakončil list Černák. „Ak osoba disponuje dôkazmi o trestnej činnosti, môže ako každý občan, podať trestné oznámenie,“ reagovali z policajného prezídia.

Úryvok z Černákovho listu

- Chcem preto veriť, že nie ste len taký nezodpovedný táraj, ktorý potára kadečo a (...) sa mi verejne chlapsky ospravedlníte.

Chcel poškodiť Smer

Tomáš Koziak, politológ

- Pointa Černákovho listu bola v tom poslednom odseku kde chcel ako keby ešte tomu Smeru viacej naložiť v zmysle predvolebného zápasu. Toto bolo dôležitejšie než žiadosť o ospravedlnenie. Primárny účel bol poškodiť Smer v zmysle toho, že pomenuje niektoré veci. To, že sa chcel zastať Kisku, bolo sekundárne, ale tiež to mohlo byť účelom.

Na súde nemá šancu

Róbert Bános, advokát

- Černák môže žiadať ospravedlnenie či náhradu nemajetkovej ujmy, ale muselo by ísť o taký zásah, ktorý by mu mohol poškodiť jeho postavenie v spoločnosti, pred rodinou, pred priateľmi a podobne. A keď si zoberieme, za aké trestné činy bol on odsúdený, tak je nepravdepodobné, že takéto vyhlásenie by mu mohlo ešte viac poškodiť. Celkovo má minimálnu šancu na úspech.