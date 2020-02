Mama Lukáša, ktorý počas vojny chirurgov bojoval o život: Veľký posun v živote tínedžera

Hrozné dni plné obáv o mladý život vystriedala radosť. Lukáš (15) sa v októbri minulého roka stal obeťou vojny neurochirurgov v hlavnom meste. Tínedžera ohrozoval nádor na mozgu, išlo doslova o čas.

Po prvej operácii, keď sa špecialistom nepodarilo odstrániť z jeho mozgu celý nádor, podstúpil napriek vyhrotenej situácii reoperáciu pod dohľadom skúseného neurochirurga Juraja Šteňa (70). Rodičia deviataka si profesora doslova vydupali. Jeho ťažko skúšaná mama Michaela po niekoľkých mesiacoch Novému Času prezradila, ako sa milovanému synovi darí začleniť do života.

Lukášova rodina žila niekoľko mesiacov sužovaná obrovským strachom. Zatiaľ čo jeho rovesníci chodili do školy a užívali si mladosť, Lukáš bojoval v nemocnici o život s nádorom na mozgu. Akoby toho nebolo dosť, stal sa obeťou sporu neurochirurgov, ktorí rozhodovali o tom, kto bude chlapca reoperovať. Napokon sa dôležitého zákroku ujal skúsený odborník na neurochirurgiu Juraj Šteňo. „Zákrok prebehol dobre a bez komplikácií. Lukáško bol prevezený na detskú kliniku, kde sa o neho veľmi dobre starali,“ povedala nám jeho mama Michaela, ktorá s drahým synom a s celou rodinou prežívala najťažšie obdobie života.

Strach, ktorý pociťovala pred operáciou, sa podľa nej nedá ani opísať. Dnes je šťastná, že sa Lukáš pomaly začleňuje do života. Veľkú zásluhu na tom má podľa nej práve profesor Juraj Šteňo, ktorý zmobilizoval svoj operačný tím, aby chlapcovi čo najskôr pomohli. Napätá situácia, ktorá sa v nemocnici rozpútala v októbri, ju veľmi trápila. „Profesor Šteňo mi vtedy povedal, nech to neriešim, že to nie je dôležité. Dôležitejší je Lukáš, tak nech si nerobím starosti,“ priznala ťažko skúšaná žena. Náročný zákrok trval niekoľko hodín. „Po celý čas bolo jeho zdravie pre profesora prioritou.

Po operácii mi povedal najkrajšiu správu na svete, že sa Lukášovi z mozgu podarilo vybrať celý nádor,“ povedala šťastná mama. Napriek všetkému nedokáže pochopiť, ako mohol záchranca života jej syna prísť o funkciu hlavného odborníka pre neurochirurgiu. „Nedá sa to ani opísať, je to veľmi príjemný a pokorný človek. Neviem si predstaviť, ako by to dopadlo, keby Lukáška neoperoval on,“ hovorí Michaela, podľa ktorej je jej syn veľmi šikovný a zameškané učivo úspešne dobieha. Miluje plávanie a dokumenty o zvieratách. V budúcnosti by sa rád venoval biznisu. Celá rodina verí, že sa to šikovnému deviatakovi podarí.

Pre operáciu sa hádali 2 nemocnice

K hádke dvoch nemocníc došlo v októbri 2019. Po tom, ako Národný ústav detských chorôb (NÚDCH ) a neurochirurgia na Kramároch nevedeli nájsť spoločnú reč a dohodnúť sa, kto zoperuje ťažko chorého Lukáša (15) s nádorom na mozgu, zasiahla exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a rozhodnutie nechala na rodičov. Tí sa rozhodli pre možnosť, aby ich syna operoval neurochirurg Juraj Šteňo, ktorého práve pre prístup k tomuto prípadu odvolala z postu hlavného odborníka MZ pre neurochirurgiu. Rozhodnutie rodičia nezmenili ani napriek varovaniam lekárov z NÚDCH, ktorí upozorňovali na riziká pri prevoze z jedného pracoviska na druhé.

Šteňo: vďačný som celému tímu

Keď ma Lukášovi rodičia požiadali o pomoc a reoperáciu nádoru ich syna, ani na chvíľu som po prezretí dokumentácie nezaváhal, pretože som vedel, že stav je vážny a dieťa môže byť čoskoro priamo ohrozené na živote. Stalo ma to síce následne veľa síl, súbojov, a dokonca aj ponižovania, ktoré by zrejme inde v Európe bolo nemysliteľné. Vtedy som si však povedal, že to budem riešiť neskôr. Lebo záchranu života odložiť na neskôr nemožno.

Dokonca to stálo funkciu nielen mňa, ale ešte aj doc. Andreja Šteňa, ktorý vďaka svojim skúsenostiam s neurochirurgickým navigovaným 3D-ultrazvukom identifikoval počas operácie posledné zvyšky nádoru a veľmi mi tak pomohol k jeho úplnému odstráneniu. Podľa mňa sme sa previnili len tým, že sme sa postavili v zaujme chlapca proti mocným a ich záujmom, ktoré zrejme veľa denného svetla neznesú... Za úspešnú reoperáciu som vďačný celému tímu, špičkovému anestéziológovi a jeho spolupracovníkom, lekárom aj sestrám z našej kliniky, ktorí mi asistovali a pomáhali pri výkone, ktorý bol zložitý najmä tým, že sa jednalo o opakovanú operáciu.

Dnes som napriek všetkému úprimne rad a hrdý na to, že sa nám podarilo chlapca zachrániť, čomu nasvedčujú výsledky MR z januára 2020. Na rozdiel od mnohých iných sa môžem všetkým, vrátane širokej verejnosti pozrieť do očí s tým, že tento boj som odborne aj morálne vyhral.