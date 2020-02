Smelé plány investora Petra: Vznikne na Zemplínskej šírave jachtársky raj?

Unikátna vízia rodáka sa pomaly premieňa v realitu! Severozápadná časť najobľúbenejšieho letoviska na Zemplíne dostane novú atrakciu. Projekt s názvom Yacht Village II. bude splneným snom všetkých milovníkov jácht, vodných skútrov, ale aj aktívneho oddychu.

Areál, ktorý bude dostupný širokej verejnosti, sľubuje aj unikátny obojsmerný lanový sklz, ktorý nebude mať obdobu v celej strednej Európe. Náklady by mali dosiahnuť 1,5 milióna eur. Autor projektu Peter Petrovka (56) spomína, že počiatky jeho nápadu siahajú ešte do roku 2011, keď hľadali vhodnú lokalitu na Zemplínskej šírave. Po dokončení pilotného projektu bungalovov hneď pri brehu sa koncom uplynulého roka pustil do odvážnejšej časti.

„Máme všetky potrebné povolenia a v októbri 2019 sme získali právoplatné povolenie na náš zámer. Už prebiehajú terénne úpravy a spustenie predpokladáme do 3 až 4 rokov,“ uviedol Petrovka s tým, že areál bude slúžiť aj verejnosti. Jeho centrom bude moderná lodenica s prístavom. Na vlnolame bude miesto pre stovky ľudí a amfiteáter. „Budú tu postavené aj bungalovy. Ich finančný osoh bude presúvaný do verejnej časti a budeme z toho financovať pochôdzne móla, ale aj pre nás veľmi dôležitý kilometrový chodník popri vode,“ zdôraznil Petrovka.

Návrat ku koreňom

Celý projekt bude podľa slov Petrovku dlhodobo udržateľný. Získané financie opätovne preinvestuje do areálu. Rodák zo Zemplína priznal, že miesto pre relax je jeho dlhodobou životnou víziou. Ako spoluzakladateľ športovo-námorného jachtingu v Sobranciach a organizátor prvej slovenskej posádky na majstrovstvách Európy aj sveta, má veľmi blízky vzťah k vode a plavbe. „Tým, že som skončil s aktívnou činnosťou, vrátil som sa k svojim koreňom na Zemplínsku šíravu, kde som vyrastal. Chcem tu niečo zanechať a vybudovať pre ostatných,“ povedal Petrovka. Prístav bude slúžiť nielen jachtárom, ale aj nadšencom vodných skútrov a motorových člnov. Náklady na vybudovanie jachtárskeho raja odhaduje Petrovka na 1,5 milióna eur.

Popri vodnej nádrži vybudujú aj kilometrový vyhliadkový chodník.

- Lodenica s prístavom pre 30 jácht a 40 skútrov

- Vlnolam s amfiteátrom

- 9 bungalovov

- sociálne zariadenia

- parkovisko pre návštevníkov

- verejný vyhliadkový chodník s dĺžkou viac ako kilometer

- spätný zipline unikátny v strednej Európe s dĺžkou 177 m