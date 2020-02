Opitého šoféra autobusu už odsúdili: SAD Zvolen zakročila nekompromisne

Tomu sa povie vrchol nezodpovednosti. Autobusár Miroslav U. (57) sa počas svojej pracovnej doby potúžil alkoholom, policajti ho zastavili v piatok popoludní na Školskej ulici vo Zvolene a nafúkal až 1,5 promile.

Bolo to pritom v čase, keď viezol cestujúcich na prímestskej trase Môťová – Kráľová. Za volant si tak skoro zrejme nesadne, keďže mu súd zákazal šoférovať štyri roky a navyše mu naparil 2 roky podmienečne!

Policajti odstavili autobusára Miroslava na okraji Zvolena, keď smeroval z Kráľovej do centra mesta. Podrobili ho dychovej skúške, po ktorej ostali nemilo prekvapení. „Vodičovi autobusu bolo nameraných takmer 1,5 promile alkoholu. Bolo to v čase, keď viezol cestujúcich na prímestskej trase Môťová – Kráľová,“ uviedla banskobystrická hovorkyňa polície Petra Kováčiková.

Opitý Zvolenčan Miroslav putoval do cely predbežného zadržania a odtiaľ pred sudcu. „Okresný súd Zvolen vydal trestný rozkaz, ktorým uznal vinným obvineného Miroslava U. z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo mu uložil trest odňatia slobody vo výmere dvoch rokov podmienečne s odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu v trvaní 2 rokov,“ informovala hovorkyňa krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.

Sudca mu zároveň uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu v trvaní 4 rokov. „Rozhodnutie je právoplatné, keďže obvinený sa vzdal práva podať odpor,“ doplnila hovorkyňa. SAD Zvolen nezodpovedného vodiča, ktorý u nich pracoval približne pol roka, prepustila.