Dôležitý krok Petry Vlhovej: O spolupráci s trénerom Magonim je rozhodnuté!

Úspešná spolupráca Petry Vlhovej a Livia Magoniho bude pokračovať ďalšie dva roky a vyvrcholí zimnými olympijskými hrami v Pekingu 2022.

Pre denník SME to potvrdil otec Petry Vlhovej a šéf tímu Igor Vlha. Momentálne najlepšia slalomárka Svetového pohára a úspešný taliansky tréner sa po nedeľňajšom triumfe v Kranjskej Gore v pondelok stretli na spoločnej debate o budúcnosti, na ktorej boli prítomní otec Igor aj brat Boris. Po jeden a pol hodine sa zhodli na pokračovaní zaujímavého a na slovenské pomery mimoriadne úspešného športového príbehu. Vlhová ovládla tretie preteky v rade: Larssonová jej takto darovala víťazstvo!

"Dohodli sme sa na ďalšie dva roky. Je to víťazstvo pre všetky strany," informoval Igor Vlha portál sme.sk"Vydiskutovali sme si nejaké veci, každý povedal svoj názor. Logika nepustí, prečo by mal teraz odísť? V najbližšom čase by sme mali zlízať smotanu a príde to najkrajšie obdobie," doplnil Vlha.

Magoni prevzal Vlhovú v máji 2016 po vtedajšom trénerovi Ivanovi Iľanovskom. Skúsený taliansky odborník a motivátor priviedol ambicióznu Liptáčku k 13 triumfom v pretekoch Svetového pohára (jeden víťazný slalom si pripísala už pod Iľanovským) a vlani aj k celkovému druhému miestu v celkovom poradí Svetového pohára a tiež v hodnotení slalomu a obrovského slalomu. Najmä však Vlhová ako prvá Slovenka v histórii vybojovala tri medaily v individuálnych disciplínach na majstrovstvách sveta. Zo švédskeho Aare sa pred rokom vrátila s medailovým kompletom - zlatom z obrovského slalomu, striebrom z alpskej kombinácie a bronzom zo slalomu.

"Petra musí pochopiť, že je schopná byť najlepšia na svete. Musí tomu odovzdať všetko. Jediná má na to, aby vyhrávala všetky disciplíny a udržala si formu počas celých štyroch mesiacov v sezóne. Ak sa v najbližších dvoch rokoch plne oddá tomuto športu, je to možné," povedal Magoni v rozhovore s niekdajšou skvelou slovenskou slalomárkou Veronikou Velez-Zuzulovou pre RTVS. "Rozprával som sa o tom s členmi nášho tímu. Všetci musia pochopiť, že sme zatiaľ dostali z Petry 70% toho, čoho je schopná. Pretekár to musí chcieť prvý, nie my ostatní. Ona musí tlačiť na nás, nie naopak," dopovedal myšlienku Magoni.