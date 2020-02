Judínyová porodí prvé dieťatko krátko pred päťdesiatkou: Prečo tajila tehotenstvo tak dlho?!

Tutlala to tak dlho, ako to šlo! Dlhoročná tvár markizáckej Smotánky Erika Judínyová (49) sa už onedlho stane prvýkrát mamou. Túto radostnú správu, ktorá každej žene od základov zmení život, si však do poslednej možnej chvíle nechávala výlučne pre seba a manžela, moderátora Števa Skrúcaného (59).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

S farbou vyšla verejne von až v momente, keď už nedokázala dlhšie ukrývať čoraz väčšie tehotenské bruško. Prečo tak dlho tajila, že pod srdcom nosí vytúžené dieťatko?

Erika Judínyová a Števo Skrúcaný zdvihli svojou radostnou novinkou zo stoličiek hádam celý česko-slovenský šoubiznis. Moderátorka by mala byť podľa informácií Nového Času na prelome piateho a šiesteho mesiaca a pod srdcom nosí dievčatko. Informáciu o svojom tehotenstve tajila až do poslednej možnej chvíle. „Dlhé mesiace o tom vedeli len Števo a jej mama, Erika bola opatrná,“ uviedol zdroj týždenníka Plus 7 dní. Moderátorka tak do úzkeho kruhu spočiatku zasvätila len dvoch najbližších ľudí – manžela a mamu Elišku (79), s ktorou má výborný vzťah.

Veľmi dobre vychádzala aj so svojím otcom Jozefom († 84), ktorý však, žiaľ, pred necelými šiestimi rokmi zomrel. Erika je známa tým, že za svojou rodinou v Partizánskom vycestuje vždy, keď je to len trochu možné. Je preto pochopiteľné, že o radostnú správu sa medzi prvými podelila práve s mamou. O jej požehnanom stave spočiatku nič netušili ani kolegovia v Markíze. Maskovať rastúce bruško v prvom štádiu tehotenstva napokon nebolo až také ťažké, keďže v zimných mesiacoch sa dá šikovne zakryť vrstvami teplého oblečenia. Voľnejšie šaty jej dobre poslúžili aj v momente, keď sa každú sobotu objavila na obrazovke televíznej Smotánky.

Deti chcela len so Skrúcaným

Niet divu, že Erika, ktorá sa prvýkrát stane mamou až na prahu päťdesiatky, si toto svoje obrovské šťastie úzkostlivo strážila. S manželom sa totiž už dávno netajili túžbou po spoločnom potomkovi. Hoci moderátorka snívala o materstve už pred desaťročím, skutočné prianie byť mamou v nej niekoľkonásobne zosilnelo až keď stretla svojho terajšieho manžela. „Prišlo to až teraz pri Števovi. A neľutujem, že som nemala deti v žiadnom z predchádzajúcich vzťahov, lebo by to nebolo ono,“ uviedla Judínyová pre Nový Čas Nedeľa pred piatimi rokmi pár mesiacov po svadbe.

Sny sa už onedlho premenia na skutočnosť. „Áno, budem mamou. Sme s manželom nesmierne šťastní a už sa na bábätko veľmi tešíme,“ uviedla minulý týždeň pre tvnoviny.sk budúca mamička. Bábätko bude môcť vyrastať v dome v lukratívnej bratislavskej lokalite, ktorý si so Skrúcaným začali budovať krátko po svadbe a už od začiatku v ňom rátali aj s detskými izbami.