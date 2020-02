Viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml.: Vladovi sme podali pomocnú ruku!

Hoci futbalový Slovan v derby s Trnavou v nedeľu remizoval 0:0, napriek tomu mali fanúšikovia belasých po zápase obrovskú radosť!

Viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml. totiž na sociálnej sieti oznámil, že novou posilou belasých sa stane futbalový krídelník Vladimír Weiss ml. (30). Priaznivci z Tehelného poľa si však na debut novej akvizície musia ešte počkať, pretože má stále zdravotné problémy s brušnou stenou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Skúsený slovenský záložník Vladimír Weiss ml. posledných šesť rokoch pôsobil v katarskej lige, kde naposledy obliekal dres tímu Al Gharafa. Hoci mal ešte platný kontrakt do júna 2020, vedenie tímu s ním už nepočítalo, preto si od zimy hľadal nové pôsobisko. Vo veľkom sa šuškalo, že by mohol zakotviť v bratislavskom Slovane, čo sa napokon v nedeľu aj zrealizovalo. „Áno, môžem vám potvrdiť, že sme sa s Vladom Weissom dohodli na spolupráci. Dĺžku kontraktu dohodneme neskôr, teraz je podstatné to, aby sa Vladko dal čím skôr zdravotne dokopy. Podali sme mu pomocnú ruku, chceme mu pomôcť a on chce pomôcť Slovanu. Verím, že spoločne vybojujeme pre Slovan v budúcej sezóne opäť európsku súťaž,“ pokračoval viceprezident belasých. „Už sme od katarského klubu vyžiadali aj potrebné doklady, aby sme v najbližších dňoch mohli kontrakt aj podpísať.“

Weiss od januára trénuje individuálne, pretože má stále zdravotné problémy s brušnou herniou, v praxi ide o podozrenie na pruh. „V týchto dňoch odcestoval do nemeckého Mníchova, kde sa podrobí ďalším testom. Veríme, že všetko bude v poriadku a bude sa môcť zapojiť v blízkej dobe do tréningového procesu. Kedy sa objaví v zostave, to je nateraz otázne. Určite to nebude cez víkend v domácom súboji s Trenčínom,“ doplnil Kmotrík ml.

Švantner: Má pocit tuhnutia svalu!

Skúsený záložník v posledných týždňoch trénoval pod taktovkou uznávaného kondičného kouča Romana Švantnera vo Fit Factory v Nemciach. „Vladovi diagnostikoval odborník pred pár týždňami v Mníchove podozrenie na brušnú herniu na jednej strane. Následne všetky vyšetrenia boli negatívne, ale Vlado chce mať absolútnu istotu, preto teraz odcestoval opäť do Nemecka za odborníčkou Ulrike Muschaweck, ktorá definitívne má povedať, či je tam nález a bude potrebná aj operácia, alebo sa môže zapojiť do tréningového procesu,“ vyjadril sa Švantner. „My sme v posledných týždňoch intenzívne trénovali, ale v istých momentoch mal Vlado pocit tuhnutia svalu na jednej strane. Aj preto išiel do Mníchova, aby sa uistil, ako na tom je. Ak mu doktorka povie, že to nie je nič závažné, tak Vlado musí ten pocit prekonať,“ dodal kondičný kouč, ktorý pracuje aj pri gruzínskej reprezentácii pod vedením Vladovho otca - Vlada Weissa staršieho.