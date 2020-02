Sklamaná Paulína Fialková ťažko hľadá motiváciu: Už musím veriť v zázrak

Celá biatlonová rodina čakala, že to bude práve ona, kto nadviaže na Kuzminovej medailovú tradíciu. Paulíne Fialkovej (27) však prvý polčas MS v Anterselve vonkoncom nevyšiel.

„Ja už musím len veriť v zázrak a že sa mi niečo podarí,“ vyhlásila. Paju mrzí najmä šprint, v ktorom mala dve tretiny našliapnuté na medailu, no dve chyby v stojke pochovali nádej na pódium. Do stíhačky išla zo 16. miesta s cieľom predrať sa čo najviac dopredu. Opäť jej však nevyšla streľba a po štyroch chybách z toho bolo 17. miesto. „Nedokážem túto strelnicu predýchať. Sklamala som samu seba už v druhých pretekoch za sebou,“ vyhlásila rodáčka z Brezna, ktorá chce dnes vo vytrvalostných pretekoch a v nedeľu v pretekoch s hromadným štartom ukázať aj sama sebe, že vie konkurovať tým najlepším.

Paju mrzí najmä piatkový šprint, v ktorom mala dve tretiny našliapnuté na medailu, i tú najcennejšiu, no dve chyby v stojke pochovali nádej na vytúžené pódium. Do stíhačky tak išla zo 16. miesta s mankom 55 sekúnd na prvú a cieľom predrať sa čo najviac dopredu. Opäť jej však nevyšla streľba a po štyroch chybách z toho nakoniec bolo 17. miesto. „Po tých ležkách to bolo ešte dobre, no potom som úplne nezvládla stojku. Veľmi sa mi triasli nohy, nedokážem túto strelnicu predýchať. Sklamala som samú seba už v druhých pretekoch za sebou,“ vyhlásila rodáčka z Brezna, ktorá urobí všetko pre to, aby dnes vo vytrvalostných pretekoch a v nedeľu v pretekoch s hromadným štartom ukázala najmä sama sebe, že dokáže konkurovať tým najlepším.

Utorok na MS:

14.15: preteky žien na 15 km