Greif po chytení penalty v derby: Bola to náhoda

Biedne derby plné fanúšikovských vulgarizmov! Úvodný jarný šláger futbalovej Fortuna ligy Spartak Trnava – Slovan Bratislava (0:0) niesol do prestávky jasné znaky zimného spánku všetkých aktérov na ihrisku. Kým slovanisti sa neprebrali do konca, „andelov“ zobudil zahodený pokutový kop kapitána Bogdana Mitreu (32).

Rumunského obrancu, ktorý kopal počas jesene šesť penált a päť z nich premenil, vychytal brankár Dominik Greif, ktorému z tribúny tlieskala priateľka Natália: „Pozeral som nejaké videá, no nevedel som, kam lopta pôjde. On zahrával veľa jedenástok na obidve strany i do stredu bránky. Rozhodol som sa preto na náhodu ísť vľavo. Našťastie to tam poslal a loptu som dočiahol.“ Nebyť mladého reprezentanta, Slovan by utŕžil druhú prehru v súťaži. Po včasnom vybehnutí ho nestihol presnejšie obhodiť Tavares a v závere chytil aj jedovatú strelu Tešiju k žrdi. Majster vyznel už bez kanoniera Šporara i trojice stabilných hráčov základu Božikov – Medveděv - Rabiu sterilne. „Naša hra nebola úplne ideálna. Nevytvorili sme si veľa šancí. Ku koncu nás Trnava prevyšovala. Mala nebezpečné brejky, pri ktorých sem-tam horelo. Bod z derby je preto asi fajn,“ prezradil Greif.

Ligového lídra prišla povzbudiť do Trnavy asi tisícka fanúšikov. Okrem nadávok a hádzania predmetov sa správali v norme, keďže klub je v podmienke. Ich správanie ocenil aj Greif: „Derby zvládli i bez mimofutbalových vecí, čo je výborné. Niektorí chceli s nami po zápase oslavovať, no nebol na to veľký dôvod. Pre nás sa totiž rátajú len víťazstvá. My sa vždy chceme prezentovať našimi výkonmi, ale v derby sa nám to nepodarilo.“

Trenčín trikrát v rebríčku

Hneď prvé jarné kolo prinieslo jeden netypický výsledok pre slovenské trávniky. Trenčania zdolali Michalovce 8:1, čo je tretie najvyššie víťazstvo v histórii najvyššej slovenskej futbalovej súťaže a v rebríčku „naj“ výsledkov im patria hneď tri priečky!

Najvyššie víťazstvá v lige

1998/1999:

Inter – Bardejov 10:0

2017/2018:

Prešov – Trenčín 0:7

2017/2018:

Podbrezová – Trenčín 1:8

2019/2020:

Trenčín – Michalovce 8:1

1998/1999:

Dubnica – Inter 0:6