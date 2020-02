Toto je náš slovenský zeleninový „všeliek“!

Kapustu pestovatelia právom označujú za jednu z najvýživnejších zelenín, aké doma máme. Ukrýva sa v nej cenný koktail vlákniny, vitamínov a minerálov, ktorý pomáha zoceliť imunitu, zlepšiť trávenie a detoxikovať organizmus.

V Kauflande ju nájdete na každý spôsob – biela či červená, čerstvá či kvasená – kapusta je našou domácou plodinou, pre ktorej pestovanie máme na Slovensku vynikajúce klimatické podmienky. Pestuje sa u nás od už od 15. storočia od apríla do decembra, vďaka čomu patria recepty z nej ako kapustnica, mačanka, nalesníky či kapustníky do tradičného slovenského jedálnička.

Kapusta je známa svojím vysokým obsahom vitamínu C, vápnika, horčíka, železa a vlákniny prospešnej pre trávenie. Navyše, pri kvasení kapusty v nej vzniká aj vitamín B12 dôležitý pre tvorbu červených krviniek. Tento sa takmer výlučne nachádza v potravinách živočíšneho pôvodu, môže preto chýbať vegetariánom a vegánom. Kvasená kapusta je ideálnym prirodzeným spôsobom, ako si ho doplniť.

Surovej kapusty by sa nám však na Slovensku zišlo približne o 60-tisíc ton viac

Taký je totiž podľa správy Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska rozdiel medzi jej spotrebou a dopestovaním. Dopyt po kapuste je celoročne vysoký, na Slovensku sa jej skonzumuje až 74 800 ton ročne. Závažnou výzvou pri tak značnej spotrebe sú pre slovenských zeleninárov chýbajúce skladové priestory. „Čím menej priestorov na uskladnenie žiadanej zeleniny na Slovensku máme, tým viac jej musíme dovážať. A to je, pri vysokej kvalite plodov, ktoré sa v našej pôde dokážu urodiť, škoda,” komentuje situáciu Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska.

Chutná kvasená kapusta sťaby doma ušliapaná

Ak ste už tohtoročné vlastné zásoby kvasenej kapusty minuli, alebo ste ich ani nemali, nezúfajte. Nebojte sa siahnuť po kvalitnom hotovom produkte, ktorého príprava je vo svojej podstate rovnaká – iba pomery sú oveľa väčšie. „Kapacita bazéna, v ktorom naši pracovníci uvoľňujú vodu z nakrájanej zmesi kapustných vlasov so soľou a korením, je približne 30 ton. Do jedného bazéna sa vojde aj 1,5 kamióna surovej hlávkovej kapusty,” približuje proces spracovania kapusty Milan Koronský, riaditeľ firmy Brasiko dodávajúcej kvasenú kapustu do Kauflandu. Po vykvasení, ktoré trvá približne dva mesiace, sa vo firme Brasiko kapusta vo veľkokapacitných boxoch dopraví k baliacej linke, ktorá ju zabalí do podoby, ako ju poznáte z regálov.

Aby bol v predajniach dostatok kvasenej kapusty aj v predvianočnom čase, keď je o ňu najväčší záujem, vo firme sa vtedy pracuje na tri posilnené zmeny. Vopred sa zabalí dokonca až také množstvo kapusty, že naň vlastné sklady spoločnosti nestačia. „Na dopyt pred Vianocami sa pripravujeme tak, že spolupracujeme s inými priestormi a zásoby produktu pred dodaním do predajní uskladňujeme v externých skladoch,“ hovorí Koronský.

Do regálov Kauflandu dodáva firma Brasiko z Košíc svoju kvasenú kapustu už 16 rokov. „V počiatkoch sme dodávali niekoľko-paletové závozy, dnes sú to kamiónové odbery, čo nás, samozrejme, veľmi teší,” vyjadruje sa Koronský a dopĺňa, že to „znamená, že slovenský trh nášmu produktu dôveruje stále viac a viac.”

Pre spoločnosť Kaufland je zas podpora domácej produkcie a lokálnych dodávateľov dôležitým pilierom jej filozofie. Pri celom ovocno-zeleninovom sortimente sa snaží na pultoch uprednostňovať domácu úrodu. „Spolupráca so slovenskými dodávateľmi prináša našim zákazníkom lokálne domáce potraviny, ktorých kúpou podporujú predovšetkým slovenskú ekonomiku,“ uvádza vedúca oblasti nákupu ovocia a zeleniny spoločnosti Kaufland Michaela Florišová.