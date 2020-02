Za ľudí upozorňuje na zlý stav internátov, rezort školstva pripomína investície

Univerzity na Slovensku treba dofinancovať a pomôcť im s projektmi a verejnými obstarávaniami.

V súvislosti so zlým stavom vysokoškolských internátov to na pondelkovej tlačovej konferencii povedali predstavitelia mimoparlamentnej strany Za ľudí. Ministerstvo školstva pripomína, že na obnovu internátov išlo 50 miliónov eur.

"Nie je problém len vo verejnom obstarávaní, ale aj v tom, že školám nikto nemôže vypracovať projekty, nepomôže im s verejným obstarávaním," skonštatoval Michal Kovács zo strany Za ľudí. Líder strany Andrej Kiska naznačil, že problém je aj vo financovaní vysokých škôl. Jednu tretinu z nich by podľa vlastných slov zatvoril. "Neznížil by som počet vysokoškolákov, ale peniaze by som preinvestoval do kvalitných vysokých škôl," vysvetlil.

Predstavitelia strany spolu so študentmi odovzdali na ministerstve školstva album s fotografiami, ktoré zobrazujú zlý stav niektorých internátov na Slovensku.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poukázalo na to, že vysokoškolské internáty sú vo vlastníctve verejných vysokých škôl, a na 50 miliónov eur získaných na prebiehajúcu rekonštrukciu internátov.

"Vysokoškolské internáty sú od roku 2002 vo vlastníctve verejných vysokých škôl, ktoré sú zodpovedné za ich stav aj prevádzku. Napriek tomu sa ministerke Martine Lubyovej (SNS) v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl SR a za podpory SNS podarilo získať mimoriadnu dotáciu 50 miliónov eur, určených na rekonštrukciu vysokoškolských internátov," skonštatovalo ministerstvo.