Tak skoro ste ho ešte nevideli: Najlepšia jarná pochúťka už raší zo zeme! TU ju nazbierate

Jar nás už šteklí prvými lúčmi, no nedajme sa oklamať. Hoci bol začiatok týždňa mimoriadne teplý a privítali sme už aj prvých jarných poslov, zima ešte nezaradila spiatočku.

Poriadne prekvapenie zažil čitateľ Mikuláš, ktorý je okrem iného veľkým milovníkom medvedieho cesnaku. Hoci je to jedna z prvých rastlín, ktorá nás teší po zime, takto skoro tu ešte nebol. Mikuláš si ho tohto roku na stôl priniesol už vo februári.

A kde ho nazbieral? "Dnes som zachytil prvé výhonky tejto bylinky pri bratislavskom Draždiaku," podelil sa so svojím úlovkom čitateľ, ktorý zber bylinky využil aj na zber odpadu v okolí. Mikuláš sa podelil aj so skvelým receptom, na ktorý lístky hneď využil. "Osmažili sme si hermelín s medvedími lístkami a zapekanou brokolicou. Bola to skutočná pochúťka," povedal Bratislavčan.