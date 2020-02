Hrôza na výletnej lodi: Koronavírus sa potvrdil u ďalších 99 pasažierov

Nákaza novým koronavírusom sa potvrdila u ďalších 99 pasažierov veľkej výletnej lode Diamond Princess (Diamantová princezná), ktorá je od začiatku februára v karanténe v japonskom prístave Jokohama.

Počet prípadov infekcie, ktoré sa na lodi dosiaľ potvrdili, tak stúpol na 454. Oznámilo to japonské ministerstvo zdravotníctva, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra DPA. Medzi 99 nových prípadmi je podľa rezortu 43 Japoncov. Nie je zrejmé či sú v najnovšom čísle zarátaní aj 14 Američania, u ktorých infekciu preukázali testy, no bolo im v pondelok umožnené odletieť spolu s ďalšími evakuovanými do USA, uviedla agentúra AFP.

Japonské úrady dosiaľ otestovali na Diamantovej princeznej v súvislosti s koronavírusom 1723 z celkových približne 37 000 pasažierov a posádky, uviedla japonská verejnoprávna televízia NHK. Diamond Princess je v karanténe v jokohamskom prístave od 4. februára. Jej pasažierov japonské úrady vyzvali, aby sa zdržiavali vo svojich kabínach a na otvorenú palubu vychádzali iba na krátky čas, a to s rúškami na tvárach a s rukavicami. Medzi osobami na lodi sa nachádza aj jeden Slovák.

Karanténa sa skončí v stredu, mnohé z krajín sa na však sa svojich občanov rozhodli z lode evakuovať už skôr. Podnietil ich k tomu rýchlo stúpajúci počet nakazených. Prvou takou krajinou boli USA, ktoré v pondelok evakuovali z lode dvoma lietadlami vyše 300 amerických pasažierov. Austrália, Kanada, Taliansko a Hongkong avizovali, že sa chystajú spraviť to isté. Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Mimo Číny ho odvtedy zaznamenali vo viac ako 25 krajinách.

Od vypuknutia nákazy sa týmto vírusom infikovalo vyše 70.500 ľudí v pevninskej Číne; mimo nej evidujú okolo 780 infikovaných na takmer 30 miestach. Chorobe COVID-19 doteraz podľahlo 1770 ľudí, prevažne v Číne. Mimo nej po jednom úmrtí hlásili dosiaľ Taiwan, Filipíny, Hongkong a Japonsko; prvú smrť mimo Ázie oznámili v sobotu vo Francúzsku, kde zomrel starší čínsky turista.