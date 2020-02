Zmenia názor? Čo by sa mohlo stať, keby sa Meghan a Harry rozhodli vrátiť do kráľovskej rodiny

Viete si predstaviť, že by sa Harry a jeho manželka Meghan jedného dňa rozhodli vrátiť naspäť do svojich rolí v kráľovskej rodine?

Keď po stretnutí v Sandringhame vydala kráľovná oficiálne stanovisko, písalo sa v ňom, že napriek tomu, že mladý pár nebude ďalej používať svoje kráľovské tituly, stále zostáva členmi kráľovskej rodiny. To znamená, že si kráľovná nechala pootvorené zadné vrátka pre prípad, že by si to princ a vojvodkyňa rozmysleli. Ako píše Insider, nikto nemôže predpovedať budúcnosť a preto je možné aj to, že sa mladí rebeli do rodiny vrátia.

Neboli by prví



Princ Edward a jeho manželka Sophie už pred mnohými rokmi skúsili žiť dvojaký život. Ako členovia rodiny sa venovali aj súkromnému podnikaniu, ona robila v PR agentúre a on riadil úspešnú firmu. Keď sa začali ich aktivity krížiť s ich poslaním v kráľovskej rodine bola im vystavená stopka. Kráľovná rozhodla, že na rozdiel od Harryho a Meghan nemôžu rodinu opustiť a musia sa vrátiť k povinnostiam, ktoré vyplývajú z ich statusu. V dôsledku tohto rozhodnutia im vyplatila státisíce libier, ktoré stratili v dôsledku opustenia biznisu.

Edward sa neskôr vyjadril, že jeho podnikanie bolo veľkým dobrodružstvom a veľkou výzvou. Investigatívny novinári zas dokázali, že Sophie svoje postavenie v kráľovskej rodine zneužívala na prilákanie významných klientov. Meghan a Harry, ktorí sú momentálne aj so synom Archiem v Kanade, dostali možnosť žiť samostatne. Odborníci predpokladajú, že veľký vplyv pri potenciálnom návrate by mohli mať dve kľúčové pozície, ktoré Harry zastával. Prvou je armádna pozícia generál kapitána kráľovského námorníctva, keďže princ mal vždy k ozbrojeným zložkám blízko. Druhou je pozícia ambasádora kráľovskej nadácie pre mládež.

Možnému návratu by mohla pomôcť samotná kráľovná tým, že by upravila oficiálnu mediálnu politiku rodinu smerom k verejnosti. Tento krok sa však predpokladať nedá, pretože táto oblast je nezmenená už viac ako štyri dekády. Sami odídenci sa totiž vyjadrili, že veria v "slobodný, silný a otvorený médiálny trh, ktorý podporuje výnimočnosť, rozdielnosť a toleranciu".