Tragická smrť mladej Rusky († 23): Udusila sa počas súťaže v jedení koláčov

Tragédiou skončila súťaž v jedení zakuskov v jednom moskovskom bare: jedna zo súťažiacich dievčat sa pred očami divákov udusila, napísal dnes denník Komsomoľskaja pravda na svojom webe. Nešťastie sa udialo počas sobotňajšej noci.

"Hlučná hudba, potlesk a bezuzdná zábava prerušilo volanie o pomoc. Kričali vydesení prizerajúci, pred ktorých očami sa jedna z účastníčok súťaže dusila. Dievča začala lapať po dychu a zrútila sa na podlahu," vykreslil denník. Privolaní lekári už len konštatovali smrť. Udusené dievča malo dvadsaťtri rokov, dodal denník s odvolaním sa na políciu.

Do baru, patriaceho do reťazca Killfish, lákajúceho hosťami hlavne na zľavy, si dievča vyrazilo s priateľmi. Do súťaže sa sama prihlásila. Podľa očitých svedkov bojovala o víťazstvo a pár sekúnd pred zvonením, oznamujúcim koniec súťaže, si vopchala do úst niekoľko zákuskov naraz. Okolnosti smrti objasňujú vyšetrovatelia.

Tí podľa denníka zvažujú, či nezačne trestné stíhanie podľa paragrafu postihujúcej "poskytovanie služieb, nezodpovedajúcich požiadavkám bezpečnosti".