Milostné tajomstvá rodu Andrássyovcov: Tragický príbeh lásky! Neopätované city dohnali grófku k samovražde

Strasti a slasti lásky sa nevyhli ani grófskemu rodu Andrássyovcov! Muži sa k svojim polovičkám nesprávali vždy najlepšie a len máloktoré manželstvo bolo naozaj šťastné a naplnené. Aké pochabosti robili ženy pre grófov?

Grófka Charlotte Strachan sa bezhlavo zaľúbila do majiteľa kaštieľa Betliar, grófa Emanuela I. „Kvôli Andrássymu opustila manžela a utekala za ním cez pol sveta. Sprevádzala ho na potulkách ako slobodného muža. On sa však k nej správal dosť chladne, čo zrejme vyústilo do jej samovraždy. Otrávila sa v neďalekom kaštieli vo Vlachove,“ opísala tragický príbeh lásky riaditeľka múzea Timea Mátéová.

Za šťastnejší môžeme označiť osud Žofie Serédiyovej a jej manžela Štefana Andrássyho, hoci v tomto prípade išlo o sobáš z rozumu. Po jeho smrti totiž zdedila veľké majetky. Smrť ju zastihla na Krásnej Hôrke. Zostali po nej celkovo štryri deti.

U muža sa nevera tolerovala

Pred zhruba 200 rokmi sa mladé dievčatá púšťali do sveta vo veku 17 rokov. Mali približne dva roky na to, aby sa vydali. „Veľkou príležitosťou na zoznamovanie boli plesy. Dámy totiž nemohli chodiť samostatne prakticky nikde. Plesy boli jedinou výnimkou,“ uviedla Mátéová. Už aj v tom období sa bulvárna tlač zaujímala o rôzne škandály. Kým u muža bola nevera viac-menej tolerovaná, ženy ju museli držať v tajnosti. „Nemanželské deti nenosili priezvisko otca, ale väčšinou sa umiestnili do lepšej rodiny a finančne bolo o ne postarané,“ uzavrela Mátéová.