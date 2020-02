Moderátorka Didiana a herečka Schrameková na Srí Lanke: Obavy z koronavírusu

Šli na očistný pobyt, no neskrývajú strach! Moderátorka Dagmar Didiana Dianová (42) a herečka Lujza Garajová Schrameková (37) sú priateľky. Prišli preto s nápadom vyraziť si na spoločnú dovolenku. Ich destinácia sa však nachádza na kontinente, kde „poľuje“ koronavírus. Známe ženy tak odcestovali vyzbrojené rúškami!

Didiana a Lujza spolu odleteli na exotickú Srí Lanku. Práve tam sa im totiž začal netradičný pobyt. „Najbližšie idem na čistiaci pobyt s Lujzou Garajovou Schramekovou. Takto sme sa rozhodli. Väčšinou si chodí človek na dovolenku užiť, ale my ideme na takú ajurvédsku. Čiže bez alkoholu sa musíme zabaviť. Ideme to vyskúšať, že vraj je to super, každý vraví, nepiť,“ povedala ešte pred odletom Novému Času Didiana očividne sa tešiaca na pobyt. „Budeme sa čistiť. Trošička vylúčiť stres,“ vysvetlila sympatická tvár televízie.

Obe dámy však nezabúdajú na aktuálnu situáciu v Ázii, kde je rozšírený koronavírus. „Nakúpili sme si rúška, pretože koronavírus nespí. Tak uvidíme, ako to dopadne. Verím, že s ničím sa nevrátime,“ povedala krátko pred dovolenkou moderátorka, ktorá spolu so svojou hnedovlasou kolegyňou pred časom rozbehla úspešnú ženskú šou Sit Down Ladies Comedy.