Seriálový otecko Ján Koleník radí rodičom: Toto deťom nerobte

Nemá pre to pochopenie! Herec Ján Koleník (40), ktorý patrí k najobsadzovanejším slovenským hercom, aktuálne stvárňuje otca chorého dievčaťa v novom seriáli Jenny. Hoci v reálnom živote deti nemá, na základe vlastnej skúsenosti má jasno v tom, čoho by sa rodičia na svojich deťoch rozhodne nemali dopúšťať.

Ján Koleník má na detstvo a dospievanie len tie najlepšie spomienky. „Bol som veľmi živé a činorodé dieťa, často som mal rozbité kolená. Robil som modely z papiera, vydával som poviedky, založil som múzeum u nás dole v kočikárni, veľmi často som sa hral v parku pri paneláku. V puberte som sa venoval spoločenskému tancu, takže rodičia vedeli, že budem do desiatej večer doma a nikam inam nepôjdem,“ povedal Novému Času známy herec, ktorého jediná rebélia bola, že mal zlé známky z predmetov, ktoré ho nebavili.

Otec a mama s ním však nikdy nemali žiadnu „oštaru“. „Nie som odborník na výchovu, ale rodičia by podľa mňa nemali zabúdať na to, že deti by sa mali samy rozhodnúť, čomu sa chcú venovať.ponúka svoju radu Ján, ktorý si teraz vyskúšal rolu otca v seriáli Jenny.