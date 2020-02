Vlhová ovládla tretie preteky v rade: Larssonová jej takto darovala víťazstvo!

Víkend ako lusk! Petra Vlhová (24) je pri dočasnej neúčasti Američanky Shiffrinovej najväčšou hviezdou v kolotoči Svetového pohára alpských lyžiarok.

Po druhom mieste v sobotňajšom obráku v Kranjskej Gore, vyhrala v nedeľu v tom istom dejisku slalom a ujala sa vedenia v celkovom hodnotení tejto disciplíny! Vlhová zajazdila prvé kolo, prekvapujúco, až príliš opatrne. Na najrýchlejšiu pretekárku Swennovú-Larssonovú zo Švédska stratila 0,92 s a bola až štvrtá, keď ju predstihli aj Nórka Haverová-Loesethová a Švajčiarka Holdenerová.

Ak chcela slovenská slalomárka zvíťaziť, musela v druhom kole niečo zmeniť. „Po prvom kole som sa dlho bavila so svojou mentálnou trénerkou Peťou. Nastavila som sa na víťazstvo a na nič iné,“ prezradila po pretekoch Vlhová. A mala pravdu. Do druhého kola vyrazila ako víchor a najlepším časom ukázala konkurencii chrbát. Keď sa na štart postavila Swennová-Larssonová, publikum stíchlo. Švédka zo seba vydala maximum, ešte tri bránky pred cieľom mala vyše sekundový náskok pred Vlhovou, ale nečakane spadla a víťazstvo darovala súperke! Obrovská smola Vlhovej súperky: Nešťastný pád tesne pred finišom ju obral o víťazstvo

„Uvedomujem si, že je to štastné víťazstvo. Larssonová mala veľký náskok a mohla vyhrať. Každý videl, aká bola rýchla. Ak by neurobila veľkú chybu, bola by v cieli prvá. Ale taký je šport,“ povedala Vlhová. Slovenskú lyžiarku teší aj fakt, že sa prepracovala na čelo hodnotenia slalomu. „Som späť v boji o malý glóbus. Do konca sezóny zostáva pár pretekov. Bude dôležité zostať koncetrovaná a vydať zo seba maximum. Uvidíme, ako to dopadne,“ uzavrela Vlhová.

Výsledky:

Slalom žien (nedeľa):

1. VLHOVÁ (SR) 1:47.56, 2. Holdenerová (Švaj.) + 0,24 s, 3. Truppeová (Rak.) +0,89.

Celkové poradie slalomu: 1. VLHOVÁ (SR) 460 b., 2. Shiffrinová (USA) 440, 3. Liensbergerová (Rak.) 276.

Celkové poradie SP:

1. Shiffrinová (USA) 1 225 b., 2. Brignoneová (Tal.) 1 112, 3. VLHOVÁ (SR) 1 071.