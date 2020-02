Areál zimných športov patril k najmodernejším na svete: Takto sa zmenili Tatry 50 rokov po MS v lyžovaní

Miesto plné spomienok. Ubehlo 50 rokov, čo sa v polovici februára 1970 konali vo Vysokých Tatrách majstrovstvá sveta v lyžovaní.

Na Štrbskom Plese sa naposledy na šampionáte v severských disciplínach v areáli FIS predstavilo vyše 500 pretekárov z 25 krajín. Areál snov vtedy patril k najmodernejším lyžiarskym strediskám sveta. Návštevníkov ohúrili skokanské mostíky, štadión, tribúny aj rozhodcovská veža. Ako vyzerá jedno z kedysi najlepších stredísk dnes?

V areáli majstrovstvá pripomínajú najmä rozhodcovská veža a mostíky, ktoré vybudovali po tom, čo si partia kamarátov na chate vysnívala, že by Tatry mohli hostiť šampionát. Dôležitú rolu v realizácii tohto sna zohralo aj mesto Starý Smokovec.

„S nápadom sme prišli na chatke pri Dobšinskej priehrade v roku 1965. O dva roky sme už našu žiadosť o usporiadanie majstrovstiev obhajovali na kongrese FIS v libanonskom Bejrúte a hneď v prvom kole hlasovania sme uspeli. Za tri roky sme skoro z nuly všetko vybudovali. Nikto tu nemal skúsenosti so stavbami, akými boli skokanské mostíky. Obavy sme mali aj z dopravy. Vedeli sme, že nová zubačka to nezvládne a kyvadlová autobusová doprava mala limity. Nakoniec sa to podarilo a státisíce návštevníkov sme zvládli,“ s úsmevom prezradil vtedajší predseda Národného výboru Jozef Lukáč (95).

Na mieste pred 50 rokmi pôsobil aj technik Jozef Kačaliak (76). „Na začiatku februára nebol na Štrbskom Plese sneh a vyzeralo to tam ako stavenisko.zaspomínal Jozef. Zub času sa však na kedysi modernom areáli podpísal. Stredisko funguje dodnes, no už dávno nie je vhodné na usporiadanie veľkých pretekov. Niekedy sa v ňom ešte zorganizujú medzinárodné akcie v zjazdovom lyžovaní, no skokanský areál už nevyužíva nikto.