Ján zostrojil unikátne pojazdné vozidlo: Drevené auto som vyrábal 2 roky

Toto sa len tak ľahko nevidí! Na východe Slovenska vznikol unikát, aký na svete nemá páru. Šikovný domáci majster Ján Hančin z Uliča (okr. Snina) zostrojil plne pojazdné drevené nákladné auto. So svojím štvorkolesovým miláčikom sa chystá aj na slovenské cesty.

Nádhera, ktorá vyrazí dych nejednému fanúšikovi štvorkolesových tátošov. Ján Hančin na ňom pracoval dva roky. „Auto je postavené na podvozku Škody 1202 vyrobenej v roku 1956. Z rovnakého vozidla som použil motor aj prevodovku. Všetky ostatné časti som zmajstroval sám,“ pochválil sa domáci majster, ktorý vozidlu venoval prakticky všetok svoj voľný čas. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, takmer všetko je z dreva, auto je len oplechované z vonkajšej strany. „Kabína je z duba a podlaha aj bočnice sú z borovice. Má to klaksón, smerovky aj všetky požadované svetlá,“ vysvetlil zručný dôchodca, ktorý bol celý život tesárom.

Na Beskyd chce STK

Svojmu miláčikovi dal meno Škoda Beskyd, a to podľa pohoria, pod ktorým roky býva. Jeho drevený tátoš však zatiaľ slovenské cesty brázdiť nemôže. „STK ešte nemám, ale určite si ju pôjdem dať urobiť. Myslím, že by som s tým mohol jazdiť podľa predpisov pre podomácky vyrobené traktory, teda najmä po vedľajších cestách III. triedy,” nazdáva sa Uličan, ktorý by svoje unikátne vozidlo nedal za nič na svete.

„Nie je na predaj. Jeho cenu vám neprezradím, ale výroba neprekročila sumu 10-tisíc eur,“ prezradil. Beskyd však nie je prvým kúskom z jeho dielne. Ešte za socializmu vytvoril obytné drevené auto na podvozku Avie.“ uzavrel Hančin s tým, že toto nákladné autíčko je vzhľadom na jeho vek zrejme posledným, ktoré vyrobil.

Parametre Škody Beskyd