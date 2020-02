Nekonečný boj Beáty o milovaného Danielka: Bilbord pred škôlkou syna, ktorého nevidela 531 dní

Neprestáva bojovať! Beáta Janočková (41) sa vyše troch rokov neúspešne snaží o to, aby sa mohla stretávať s milovaným synčekom Danielkom (6). Lenže jej expartner, šéf Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera, žene bráni vídať syna.

Zúfalá matka sa presťahovala do hlavného mesta z východu, aby mohla byť synčekovi nablízku. Nepomohlo to, a preto dala vyrobiť bilbord, ktorý osadili pred synovu škôlku. Chce, aby ju aspoň každý deň videl, keďže ho Beáta nemôže objať.

Hoci by sa chcela Beáta s láskou starať o synčeka Daniela, nemôže. Expartner a šéf Vodohospodárskej výstavby, s ktorým má päťročného syna, jej už niekoľko mesiacov robí zo života peklo a trestá ju tým najhorším spôsobom. „Dnes je to už 531 dní, keď sa dennodenne domáham kontaktu a styku s mojím synčekom, čo mi nie je umožnené. Bráni mi v tom môj expartner a tento štátny systém,“ prezradila Beáta, ktorá má podľa rozhodnutia súdu právo vídať synčeka dvakrát do mesiaca každý párny týždeň.

Napriek tomu ho už niekoľko mesiacov nevidela. „Každý deň po práci chodím za Danielkom do škôlky, ale ani tam mi nie je umožnené vidieť ho. Môj expartner ho vyzdvihuje naschvál skôr, aby som sa k nemu nevedela dostať,“ povedala matka.

Žiadny kontakt

Nešťastná žena sa nevzdala a o synčeka sa rozhodla bojovať. Pre to, aby sa dostala do tesnej blízkosti svojho dieťaťa, sa presťahovala z rodných Košíc do Bratislavy, kde si našla aj prácu. Ani to však nepomohlo. „Odkedy som sa pred tromi mesiacmi prisťahovala, nemám s malým žiadny kontakt. Expartner mi prestal dvíhať telefón a nepodáva mi o malom žiadne správy,“ so slzami v očiach povedala Beáta, ktorá dodáva, že podľa slov Kvoceru je dieťa jeho a ona neexistuje. Podľa nej ale ide o neúnostnú situáciu a nevie, kde sa má dovolať spravodlivosti. Nehodlá sa vzdať, a preto sa rozhodla synčekovi nezmiznúť z dohľadu.

Pred Danielovu škôlku nechala osadiť bilbord s vyznaním: „Danko, mamka ťa ľúbi najviac na svete a veľmi mi chýbaš“. Mama chce byť aspoň týmto spôsobom synčekovi nablízku.Aby vedel, že nie mojou vinou som sa o neho nemohla starať a byť s ním každý deň, keď ma najviac potreboval,“ uzavrela matka, ktorá verí, že synčeka opäť objíme. Nový Čas chcel aj stanovisko Daniela Kvoceru, no do uzávierky sa nevyjadril.

Ako prebieha prípad