Strelkyňa Daniela Demjén-Pešková bojuje o miestenku na OH: Strach z koronavírusu!

Ťažká voľba. Aktuálna metla ľudstva, nový čínsky koronavírus máta už aj slovenských športovcov. Strelkyňa Daniela Demjén-Pešková (35) „naháňa“ miestenku na olympiádu do Tokia, ktorá sa v metropole Japonska začne 24. júla.

V marci sa napriek strachu z nákazy predstaví na pretekoch Svetového pohára v Indii!

„Teraz sa sústredím na majstrovstvá Európy, ktoré sa začínajú o dva týždne a hneď po ich ukončení sa tou­to témou začneme zaoberať, pretože mám strach, určite sa budeme nejakým spôsobom chrániť,“ priznala obavy Demjén-Pešková.

O účasť na olympiáde zabojuje práve na ME v poľskom meste Vroclav. Poslednú šancu vybojovať si účasť pod piatimi kruhmi bude mať na májovej Veľkej cene Plzne.

„Forma je výborná, myslím si, že momentálne som na tom najlepšie v celej svojej kariére. Verím, že to vyústi do dobrého výsledku. Robím pre to maximum, ale je to aj o šťastí,“ doplnila Demjén-Pešková, ktorá už zažila atmosféru olympiády v Pekingu aj v Londýne.