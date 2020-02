Obrovská smola Vlhovej súperky: Nešťastný pád tesne pred finišom ju obral o víťazstvo

Aktuálny triumf Petry Vlhovej (24) v slalome žien v Kranjskej Gore bol aj dielom šťastia. Dlho to vyzeralo na prvé víťazstvo v kariére v podaní úradujúcej vicemajsterky sveta Švédky Anny Swennovej Larssonovej (28).

Severanka vyhrala 1. kolo a v druhej jazde dokonca zvýšila svoj náskok pred slovenskou favoritkou na 1,17 s. Lenže niekoľko bránok pred cieľom sa dostala do záklonu a spadla. Je treba dodať, že Vlhová na ňu predtým vytvorila potrebný tlak najrýchlejšou jazdou druhého kola.

"Mala som veľké šťastie, lebo Anna bola veľmi rýchla. Nakoniec urobila chybu a všetko sa zmenilo. Som rada, že som v sebe našla silu zlepšiť sa v druhom kole, lebo to prvé bolo v mojom podaní zlé. Veľmi si užívam prakticky domáce prostredie, ktoré som mala v Kranjskej Gore. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí utvorili takú skvelú atmosféru," uviedla Petra Vlhová v prvom televíznom rozhovore.

Vlhová zvíťazila s náskokom 24 stotín sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a 89 stotín pred Rakúšankou Katharinou Truppeovou. Bonusom k nedeľňajšiemu víťazstvu je aj posun na líderskú pozíciu v hodnotení slalomu vo Svetovom pohári. Slovenka sa dostala o 20 bodov pred Američanku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá po smrti otca vynechala súťažný víkend v Slovinsku. Ten sa konal v rámci 56. ročníka podujatia Zlatá líška, ktoré ôsmykrát v histórii presunuli z Mariboru do Kranjskej Gory.

"Do druhého kola som sa snažila dať maximum, lebo som mala veľkú stratu. Spoliehala som sa na seba aj na šťastie a tentoraz som to šťastie aj mala. Mrzí ma, čo sa stalo Anne, lebo víťazstvo si dnes zaslúžila ona. Je to však šport a treba zostať koncentrovaný až do konca. Na pódium som si dnes verila, bol to trochu aj súboj s hlavou a ten som zvládla. Pred druhým kolom som sa rozprávala so svojou mentálnou trénerkou, mala som čas popracovať na mentálnej stránke. Nakoniec to vyšlo, aj keď so šťastím. Som v hre o slalomový glóbus a to je dobré pred záverom sezóny. Musím však zostať maximálne koncentrovaná až do posledných pretekov," dodala Vhová neskôr pre RTVS.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kranjska Gora (Slovin.) - nedeľa:

Slalom žien (1. + 2. kolo): 1. Petra Vlhová (SR) 1:47,56 min, 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,24 s, 3. Katharina Truppeová (Rak.) +0,89, 4. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +0,99, 5. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,34, 6.Chiara Mairová (Rak.) +1,90

Poradie v hodnotení slalomu (po 6 z 9 pretekov): 1. Petra Vlhová (SR) 460 bodov, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) 440, 3. Katharina Liensbergerová (Rak.) 276