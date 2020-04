Vojnový veterán František Marek: Videl som, keď vešali Mussoliniho

Vidieť svet z nadhľadu stovky letokruhov... Tak to je už poriadna výška aj pre košatý strom a nieto ešte pre človeka. Jedným z tých, ktorým bola storočnica dopriata osudom, je František Marek zo Žiliny.

V živote toho zažil mnoho, on sa však najradšej vracia k rokom svojej mladosti. Počas druhej svetovej vojny ukázal svoj pevný charakter a dal sa k partizánom v Taliansku.

Narodil sa 4. januára 1920 v Košiciach, ale neskôr sa ich rodina presťahovala do Žiliny. Tam v čase vojny aj narukoval do slovenskej armády a poslali ho na východný front, do Bieloruska. Lenže slovenskí vojaci vo veľkom dezertovali k Červenej armáde alebo k partizánom. Pre Nemcov neboli práve najspoľahlivejší spojenci. Preto slovenské jednotky neskôr radšej posielali ako ženistov kopať zákopy a robiť manuálne práce do krajín, kde sa hovorí inou rečou, aby viac nemohli vykonávať záškodnícku činnosť. „Lenže ja som už vtedy vedel rozprávať piatimi jazykmi a tak som sa ľahko dohovoril. Ako provianťák na fronte som ponúkal Nemcom cigarety, tí mali len chabý prídel, a oni mi potom dôverovali a povedali rôzne dôležité informácie, ktoré som posúval odboju,“ spomína veterán František Marek.

Do Talianska

„V roku 1944 som bol deportovaný s II. technickou divíziou z Bieloruska do Talianska,“ hovorí. „Tam som začal pomáhať talianskemu ilegálnemu hnutiu a neskôr som prešiel k partizánskej skupine Mateotti v oblasti Verona.“ Lenže dostal sa do rúk nemeckého Wehrmachtu, ktorý ho odovzdal slovenskej armádnej jurisdikcii s návrhom na vynesenie rozsudku trestu smrti.

„Bol som väznený aj s niekoľkými ďalšími spolubojovníkmi, vypočúvaný, padali i facky... K mučivým praktikám patrilo napríklad chodenie naboso po chladných dlažbách, držali nás bez vody a podobne,“ s vážnosťou rozpráva pamätník. „Mali sme však šťastie, že na Slovensku nám trest preklasifikovali zo zbehnutia na svojvoľné opustenie posádky a to nám zachránilo životy. Podarilo sa to však len vďaka môjmu bratrancovi Ondrejovi, ktorý bol právnik.“ Pána Františka vojenský súd odsúdil na dva roky basy so sprísneným režimom. V talianskej base zostal až do konca vojny.

Smrť pre cigarety

Zverstvá vojny sa mu vryli do pamäti na celý život. Strašné obrazy sa mu vynárajú pred očami aj vo veku sto rokov. „Keď nás transportovali cez Ukrajinu do Talianska, už vtedy sme z vlaku videli neuveriteľné krutosti. Všade na staniciach viselo mnoho mŕtvych a na tele mali pre výstrahu povešané tabuľky s nápismi, za aký priestupok boli obesení,“ spomína veterán. „Pamätám si prestrelku fašistov v dedinke Fratta Polesine s talianskymi partizánmi. Zastrelili tam štyroch Nemcov a tí zas z pomsty popravili 45 obyvateľov. Je to neuveriteľné, ale jeden z nich sa po poprave v noci prebral medzi tými mŕtvymi a zranený utiekol...“ pokračuje.

„Videl som na vlastné oči, ako samotní Nemci zastrelili svojho vojaka iba preto, že od hladu ukradol z proviantného auta peceň chleba...“ spomína storočný partizán. Ale to vôbec nie je ani zďaleka všetko. Zabíjalo sa pre čokoľvek, dokonca aj pre cigarety. „Bol som svedkom toho, ako talianska krčmárka predala cigarety Talianom, no Nemcom odmietla, a tí ju od zlosti na mieste zastrelili.“ Na druhej strane bol očitým svedkom, ako po víťazstve v Miláne dav ľudí zlynčoval Mussoliniho aj s jeho vládou, keď boli prichytení na úteku...

Uznaný odboj Otvoriť galériu Vyznamenania: Komunisti najprv odboj slovenských vojakov v Taliansku nechceli uznať. Zdroj: Alojz Mintál Príbeh Františka Mareka by veru stačil na knihu, spísal ho detailne sám, keď po vojne musel vysvetľovať na ministerstve obrany svoju požiadavku, aby bol odboj slovenských vojakov v Taliansku zaradený do protifašistického odboja. To sa mu nakoniec aj podarilo presadiť.

Ako nás informoval podpredseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraj Drotár, pán František bojoval v Bielorusku pod veliteľom Jánom Imrom a v Taliansku pod veliteľom Jaroslavom Kmickievičom. Je držiteľom mnohých pamätných medailí k výročiu oslobodenia a Slovenského národného povstania, má i pamätnú medailu M. R. Štefánika II. stupňa a ďalšie ocenenia.

Stále vitálny

Aj vo svojej stovke je František Marek stále vitálny. V skromných podmienkach žilinského sídliska býva v obyčajnej garzónke, rád číta, usmieva sa, dodnes si rád zahrá na harmonike. Nohy ho už veľmi neposlúchajú, po meste jazdí na elektrickej trojkolke, sám ide na omšu a stará sa dokonca aj o záhradku. No neustále nad ním bdejú a s láskou sú pri ňom jeho dve dcéry Anna a Eva, ktoré bývajú len neďaleko. Aký je jeho recept na dlhovekosť? „Radím to každému, je to päť vecí: Pán Boh, mlieko, med, cesnak a nehnevať sa,“ povie vojnový hrdina s úsmevom.