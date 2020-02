Nadšená Ivona Fialková po životnom úspechu: Som šťastná, v 25 rokoch sa niečo zmenilo!

Slovenská biatlonistka Ivona Fialková obsadila 6. miesto v nedeľných stíhacích pretekoch na MS.

Paulína Fialková bola na 17. priečke (+1:32,2 min).

Striebro si vybojovala obhajkyňa titulu Denise Herrmannová z Nemecka s mankom 9,5 sekundy na víťazku. Medailu získala napriek trom trestným okruhom a potvrdila svoje skvelé bežecké kvality. Tretia bola Nórka Marte Olsbuová Röiselandová, ktorú obrali o tretie zlato na šampionáte tri chyby na strelnici.

Ivona Fialková dosiahla najlepšie umiestnenie na svetových šampionátoch, vlani v Östersunde bola v stíhacích pretekoch až 37.

"Myslela som si, že budem úplne pokojná. Mala som 9. miesto, cieľ splnený, budem si to užívať, ale pred štartom som mala stres, teraz to už môžem povedať. Veľmi sa teším, na prvej streľbe fúkol vietor, cvakla som dva doľava a asi to bolo málo, potom som už správne zareagovala a zvyšok išiel do čierneho. Hlavne sa teším zo stojok, pretože celú moju kariéru som ich kazila a teraz mám 25 rokov a niečo sa zmenilo. Som šťastná a pozdravujem všetkých fanúšikov," povedala v cieli nadšená Ivona Fialková.