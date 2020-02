Koronavírus ovplyvnil prepravné služby: Ceny sa mnohonásobne zvýšili

Opatrenia súvisiace s koronavírusom, ako napríklad prerušovanie spojov medzi Čínou a ostatným svetom, sa dotkli aj prepravných služieb. Prejavuje sa to aj v nedostatku kapacít a náraste cien prepravného. Uviedol to prokurista prepravnej spoločnosti Geis CZ Air+Sea David Knobloch.

Skonštatoval, že väčšina leteckých prepravcov pozastavila spojenie s pevninskou Čínou a v súčasnosti lietajú len "cargo" lietadlá. "Následkom je nedostatok kapacity a nárast cien prepravného. Cena importnej prepravy je aktuálne dva- až trikrát vyššia, v exportnom smere sa jedná dokonca o tisíce percent oproti predchádzajúcemu obdobiu. Záujem o prepravy napriek tomu trvá a my ich podľa možností a na základe dohody so zákazníkmi zaisťujeme," poznamenal Knobloch.

Zároveň podotkol, že Čína momentálne potrebuje ochranné pomôcky. "Priamo od našich čínskych obchodných partnerov dostávame žiadosti o kontakt na možných výrobcov ochranných rúšok a respirátorov. Ale záujem je taký silný, že výrobné kapacity vôbec nestačia a výrobcovia zadávajú poradovníky na základe platby vopred, alebo dokonca odmietajú nové objednávky," priblížil.

Súčasne tvrdí, že aj keby sa situácia v Číne dostala veľmi rýchlo do normálnych koľají, vplyv na svetovú ekonomiku bude veľký. "Nič už na tom nezmení fakt, že nákladné zásielky, ktoré do Európy z Číny dorazia, nie sú nebezpečné, respektíve je veľmi nepravdepodobné, že by vírus prežil podmienky, ktorým je zásielka počas prepravy vystavená. Zásielky z Číny dovážame a nie je ani potrebné, aby naši pracovníci, ktorí ich prijímali, nosili rúška," dodal Knobloch.