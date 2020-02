Okrúhle 60. narodeniny princa Andrewa sa blížia: Prekvapivý manéver Harryho a Meghan

Už 19. februára oslávi princ Andrew svoje okrúhle 60. narodeniny, avšak bez prítomnosti dvoch dôležitých kráľovských hostí.

Ako informuje zahraničný portál Fox News, princ Harry a jeho manželka Meghan Markle by sa kvôli narodeninovej oslave princa Andrewa nemali vrátiť z Kanady. „Informácia zatiaľ nie je potvrdená ani vyvrátená, ak by však pozvanie odmietli, kráľovná by sa nepotešila, pretože chce mať rodinu nablízku,“ uviedol hovorca rodiny. „Dôvod, ktorý uviedli je, že už majú v daný deň povinnosti, no plánujú poslať darček - blahoželanie a videozáznam, ktorý by sa na večierku mal prehrať,“ dodal na záver. Z pôvodnej veľkej párty plánovanej kráľovnou rodina usporiada iba malú rodinnú večeru.

Princ Andrew je Harryho strýko, tretie dieťa a zároveň druhý syn kráľovnej Alžbety II. Vojvoda z Yorku je 8 následníkom britského trónu. Princ Andrew, namočený do škandálu so sexuálnym zneužívaním mladistvých dievčat,v súvislosti s jeho vzťahom s finančníkom a obvineným pedofilom Epsteinom († 66). Tá mu udelila príslušný súhlas.

Kvôli škandálu, ktorý obletel celý svet, Andrew v decembri chýbal na luxusnej zásnubnej párty princeznej Beatrice. Májovej svadby svojej dcéry by sa však zúčasniť mal. Podľa oficiálnych informácii lásku s Edoardom Mapelli Mozzim spečatí 29. mája 2020. Kráľovná povolila, aby sa tento ceremoniál konal v kaplnke Royal, v St James's Palace. Otázna však naďalej ostáva účasť vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu, a to aj napriek tomu, že vzťah Meghan so staršou dcérou princa Andrewa bol veľmi dobrý. Nie je však jasné, či ho dokázali udržať.