Rozkošné bábätko sa narodilo s netradične dlhými vlasmi: Neuveríte, po kom ho začali prezývať

Neskutočná podoba! Vlasaté dievčatko dostalo prezývku Kim Jong-un. Stačí sa na ňu pozrieť a hneď pochopíte prečo. Nepripomína vám vodcu KĽDR?

Hustá čierna hriva maličkej Nell Purser-Barriffovej je dôvodom, prečo sa okoloidúci vždy zastavia pri rodinke zo Shropshiru. Nie, nemá parochňu. Skrátka, dievčatko sa narodilo v októbri minulého roka s netradične dlhými vlasmi. Od toho času vyrástli o 5 centimetrov. Nie je to šok len pre neznámych, rodičia Nell sa z toho taktiež dlho spamätávali.

„Bol to obrovský šok. Najmä preto, že jej brat je blonďák so svetlou pokožkou. Naozaj sú protiklady,“ povedala jej 40-ročná mama Samantha. "Viem, že to znie brutálne, ale už na ultrazvuku mi lekár povedal, že moje dievčatko má dlhé vlasy. Ja som však tomu vôbec neverila, až do jej narodenia, kedy som zistila, že snímky neklamali,“ spomína Samantha. Veľa ľudí si myslelo, že jej časom vypadajú, ale oni rastú viac a viac," hovorí ďalej mama malej Nell.

Raz sa pri nás pristavila jedna pani, aby nám povedala: Mám svoje vnúčatá, ale chcela by som vám povedať, že vaše dieťa je najkrajšie, aké som kedy videla. Má nádherné vlasy,“ dodáva na záver. Už teraz je jasné, že dievčatko na svoje vlasy nedá dopustiť. Jej ruku totiž nenájdete inde, než zamotanú v hustých čiernych vláskoch.