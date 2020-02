Elektronické športy sú na vzostupe: Stredoškolák Milan si hraním hier privyrobil tisíce eur

Je šikovný, pracovitý a má rád počítačové hry. Maturant Milan Koyš (19) zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach sa už 6 rokov venuje elektronickému športu.

Zúčastnil sa 8 offline a 30 online turnajov v hre Counter-Strike, kde obsadil 7 prvých a 10 druhých miest. Komunikačné zručnosti využil na založenie vlastnej hernej skupiny s počtom 10-tisíc hráčov. Milovník hier prezradil, že za roky hrania sa mu podarilo zarobiť tisíce eur.

Elektronický šport sa stáva čoraz väčším lákadlom pre mladých. Pre tých najšikovnejších sa to môže stať aj celkom výnosnou brigádou či dokonca živobytím. „Nevenujem sa hraniu 24 hodín denne, ale trénujem popri škole a s ďalšími kolegami chodievame na rôzne turnaje po celom Slovensku,“ povedal nám Milan s tým, že počas školského týždňa nahrá približne 12 hodín. „Ak sú prázdniny, tak za 7 dní odohráme aj 30 hodín herného času,“ priblížil.

Slušné vreckové

Podľa slov stredoškoláka sa dá hraním aj celkom slušne privyrobiť. „Na to však musíte byť naozaj veľmi dobrí hráči. Súťaže, ktoré majú zaujímavé finančné výhry, sú minimálne celoslovenského charakteru. Tu sú už reálne a silné tímy so sponzormi,“ zhodnotil Milan. Ako hovorí, na domácich profesionálnych súťažiach sa výhry pre tím pohybujú okolo 2- až 3-tisíc eur. „Ale na celosvetových turnajoch už ide o milióny eur,“ prezradil zanietený hráč, ktorého 6-členný tím si vlani prilepšil o vyše 2-tisíc eur. Milan prezradil, že počas svojej kariéry si s tímom zarobil približne 4-tisíc eur, čo je veľmi slušné vreckové. „Určite sa tomu treba venovať viac ako brigáde, ale má to väčší výnos, len to vyžaduje veľa času,“ dodal.