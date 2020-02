Tréner Petry Vlhovej Magoni: Najbližšie dva roky musí obetovať lyžovaniu!

S Peťou Vlhovou (24) pracuje necelé štyri roky. Posunul ju síce medzi absolútnu svetovú extratriedu, ale vie, že má ešte rezervy.

„Ak chce byť najlepšia, musí najbližšie dva roky všetko obetovať lyžovaniu,“ povedal pre RTVS taliansky tréner Vlhovej Livio Magoni (56).

Magoni je maximalista. Keď vidí talent, okmažite rozmýšľa, ako z neho urobiť hviezdu svetového formátu. „Peťa má veľký potenciál. Zatiaľ ide tak na 70 percent. Peťa si dokáže celú sezónu udržať skvelú formu. Je obdivuhodné, ako vie presedlať z disciplíny na disciplínu,“ pochválil Magoni svoju zverenku.

Taliansky odborník je hrdý na to, ako sa vďaka práci jeho tímu a Vlhovej výsledkom na tratiach Svetového pohára a vlaňajších majstrovstvách sveta zvýšil záujem slovenských fanúšikov o alpské lyžovanie. „Ale to najdôležitejšie, čo si rád pripomínam, sú ľudia zo Slovenska. Fanúšikovia, ktorí za nami chodia do Špindlerovho Mlyna alebo do Jasnej v Európskom pohári, a na mnohé miesta v tom svetovom, napríklad do Flachau. Som nesmierne šťastný, keď vidím všetky tie slovenské vlajky. Občas sa otočím k servismanovi Giggimu Parravicinimu a poviem: Vidíš, čo sme dosiahli? Je to veľmi dôležité, lebo sme tomuto národu priniesli niečo dobré, pozitívne,“ pokračoval Magoni a uzavrel. „Petre teraz musím občas povedať: Prosím ťa, zostaň hlavou na Slovensku. Nemeň sa na západniarku.“