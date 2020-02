Trnava odkazuje Slovanistom pred veľký derby: Neničte nám zase záchody a bufety!

Šláger hneď na úvod! Je tu najväčšie slovenské futbalové derby Spartak Trnava - Slovan Bratislava. Po takmer roku a pol opäť na Štadióne Antona Malatinského.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tradiční rivali otvoria tohtoročnú sezónu dnes o 15.00 hod. na úplne novom trávniku. V septembri pred dvoma rokmi sa v malom Ríme tešili z víťazstva 2:1 belasí.

Do Trnavy sa chystá asi tisícka fanúšikov obhajcu majstrovského titulu. Naposledy si vyrazili vlani v decembri do Žiliny, kde nechali za sebou spúšť. V sektore pre hostí povytrhávali a hádzali sedačky, zničili sociálne zariadenia, použili zakázanú pyrotechniku a prezentovali sa vulgárnymi pokrikmi. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu potrestala klub z Tehelného poľa pokutou 1 500 eur a udelila mu do konca sezóny podmienku.

Manchester City do druhej ligy? Možný pád giganta z Londýna

O atraktívne zápasy na ihriskách súperov najmä v nadstavbovej časti o titul nechcú ultras belasých prísť. Preto popri organizácii výjazdu do Trnavy vyzvali všetkých k slušnosti na tribúne. „Dlhé roky sme bojovali za to, aby sme na štadiónoch mali v sektoroch podmienky ako ľudia a nie ako zver. Upozorňujeme, že nebudeme tolerovať žiadne rozbíjanie hajzlov ani bufetov! Sme v podmienke a zväz nám hrozí pri tomto zápase výnimočným trestom v podobe zákazu výjazdov až do konca sezóny. Nechceme preto v sektore vidieť žiadne delobuchy a petardy,“ napísali na sociálnej sieti.

Zápas je zaradený do kategórie rizikových. Polícia pripravila v okolí štadióna bezpečnostné opatrenia, Kollárovu ulicu uzavrú od 12.00 do 18.00 hod. „Lepší zápas na úvod sme si nemohli želať. Hrá sa o veľa. My potrebujeme každý bod, Slovan chce pokračovať vo výborných výkonoch z jesene,“ vyhlásil kapitán Trnavy Erik Grendel. Slovan je favoritom, ale zadarmo nič nedostane. Vie to aj jeho tréner Ján Kozák mladší. „Trnava je veľký rival. Získala veľa zaujímavých hráčov. Verím v našu silu. Máme väčšiu kvalitu.