Tegu argentínsky vytvára hotové umelecké diela: Maľby jaštera Winstona môžu smelo konkurovať expresionistom

Dnes môže byť umelcom naozaj každý. Aj jašter! Tento Tegu argentínsky sa volá Winston a vytvára zaujímavé abstraktné maľby.

Jeho majiteľka Sarah ho našla podvyživeného v krabici pred zoo a rozhodla sa adoptovať si ho. Sama je grafická dizajnérka a tak skúsila, či sa chce umelecky realizovať aj jej zvieratko. Winston ponorí packy a chvost do temperiek a robí to, čo mu vraj ide najlepšie - neporiadok! No vznikajú z toho expresionistické veľdiela. Sarah ich predáva v internetovej aukcii, najdrahší sa zatiaľ predal za 70 €. Výťažok z aukcie putuje do austrálskeho fondu pomoci obetiam požiarov. „Keďže Austrália čelí požiarom a devastácii, chcela som urobiť niečo, čo by pomohlo,“ vyjadrila sa Sarah. Ktovie, z Winstona sa možno stane druhý Jackson Pollock.

Maľby pre obete požiarov

- 1 dielo stojí od 27 € do 70 €

- vyzbierali už takmer 1 000 €

- výťažok putuje na pomoc obetiam požiarov v Austrálii