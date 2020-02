Dopingová minulosť dobehla Rusov: Slovenská štafeta si polepšila

Dopingová minulosť zasa raz dobehla ruských športovcov. A to aj po šiestich rokoch.

Medzinárodná biatlonová únia (IBU) anulovala výsledky ruských reprezentantov Jevgenija Usťugova a Svetlany Slepcovovej zo sezóny 2013/2014. Usťugov dostal spätne trest na dva roky za užitie anabolického steroidu oxandrolon, Slepcovová za inú zakázanú látku ostarin. V oboch prípadoch ide iba o formálne tresty, keďže obaja už ukončili svoje kariéry.

Toto rozhodnutie má však po šiestich rokoch iný praktický význam. Znamená to, že ruská štafeta mužov príde o zlaté medaily zo ZOH 2014 v Soči a olympijskými šampiónmi sa spätne stanú Nemci. Slováci by sa mali posunúť z dvanásteho na jedenáste miesto. Zmeny ešte musí potvrdiť Medzinárodný olympijský výbor. IBU vyšetrovala aj ďalších dvoch ruských biatlonistov Alexandra Pečonkina a Alexandra Černyšova na základe analýzy dát z informačného systému moskovského laboratória z rokov 2010 - 2015. Dôležitou súčasťou pri hľadaní dôkazov bola aj McLarenova správa o zákonitostiach systematického dopingu v ruskom športe. Pečonkin a Černyšov už v minulosti boli potrestaní na štyri roky.

Jednotka biatlonovej integrity zároveň upozornila na možný doping u Usťugova aj v skoršom období. A to na základe nezvyčajných údajov vo vzorkách jeho krvi v období január 2010 - február 2014. Ak by sa aj v tomto prípade potvrdilo pochybenie proti pravidlám, Usťugov by mohol prísť aj o zlatú medailu z pretekov s hromadným štartom na ZOH 2010 vo Vancouveri a ruská mužská štafeta zasa o bronz z rovnakých hier. V tomto prípade zatiaľ nebolo ukončené vyšetrovanie.