Herečka Jane Fonda s tým konečne sekla: Už žiadne plastiky

Herečka Jane Fonda (82) dlho popierala, že s prejavmi času na svojej tvári bojuje skalpelom a s pomocou plastickej a estetickej medicíny. Hviezda to pred rokmi zmenila, keď vyhlásila, že jej mladšia vizáž nie je len výsledkom dobrej životosprávy a genetickej výbavy.

Dnes už priznáva, že je stále márnivá a posadnutá mladosťou a krásou. Ale zároveň dodáva, že s plastikami skončila. "Nemôžem predstierať, že nie som márnivá, ale už nepôjdem nikdy na žiadnu ďalšiu plastiku, nenechám do seba znova rezať. Musím pracovať každý deň na tom, aby som sa prijala taká, aká som, nie je to pre mňa ľahké," priznala Jane pre magazín Elle Canada.

S vnímaním vlastnej krásy má herečka problém od útleho veku. Posadnutosť mladosťou a štíhlosťou ju priviedla až k bulímii. "Snažím sa hovoriť jasne, že to bol pre mňa dlhodobý a neustály boj. Snažím sa teraz zverejňovať fotky, na ktorých vyzerám strhaná, a raz aj bez zuba. Je to umelý zub. Korunka mi vypadla v Portugalsku a ja som sa tak odfotila a fotku zverejnila," vysvetľuje Jane, ako sa snaží sama sebe dokázať, že prílišná snaha prezentovať sa v dokonalej vizáži duši škodí.

Prijať fakt, že je márnivá a nechala do seba rezať len preto, aby dosiahla väčšiu spokojnosť so svojou podobou, je pre ňu ťažké. "Na určitej úrovni nenávidím to, že som mala potrebu sa fyzicky meniť, aby som sa cítila v pohode sama so sebou. Nebudem vám klamať, že to bolo inak. Začalo ma unavovať, že si pripadám na fotkách unavene, aj keď som nebola. Veľmi si prajem, aby som to vnímala inak. Milujem tváre starších ľudí. Milujem tváre, v ktorých je vidieť život. Veľmi by som si priala, aby som bola odvážnejšia. Ale som tým, kým som," dodala Jane Fonda.