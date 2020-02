Veľká smola pre Vlhovú: Na víťazstvo jej nestačila ani skvelá jazda, neprekonala mladú Robinsonovú

Petra Vlhová nastupovala do druhého kola obrovského slalomu v slovinskej Kranjskej Gore z prvého miesta, keďže v doobednom prvom kole bola najrýchlejšia zo všetkých.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila druhé miesto v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v Kranjskej Gore. V Slovinsku ju o 34 stotín sekundy predbehla víťazná Novozélanďanka Alice Robinsonová, tretie skončili s odstupom 1,59 sekundy spoločne domáca Meta Hrovatová a Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Dvadsaťštyriročná slovenská reprezentantka bojovala o štrnáste prvenstvo na podujatiach SP, ale napokon z toho bolo premiérové druhé miesto v tejto disciplíne. Úradujúca majsterka sveta si pripísala 34. pódiové umiestnenie v kariére, v obrovskom slalome šieste.

Vlhová bola líderkou po prvom kole, po ktorom mala náskok 24 stotín sekundy pred Robinsonovou. Vlhová v ňom predviedla sebavedomý a takmer bezchybný výkon. V hornej časti trate stratila na Novozélanďanku tri desatiny sekundy, no postrážila si prejazdnú bránku, kde jej súperka urobila chybu. Vlhová v širších bránkach strategicky ubrala z agresivity a konsolidovaná jazda bez výraznejších zaváhaní ju vyniesla na čelo priebežného poradia. Vedúca žena disciplíny a druhá žena celkového poradia Talianka Federica Brignoneová obsadila v 1. kole 6. miesto s odstupom 0,94 s. Líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová z USA v Slovinsku neštartovala.

Druhé kolo mal na starosti švajčiarsky tréner Alois Prenn a postavil rytmickejšiu a otvorenejšiu trať. Tá bola pripravená výborne a jej kvalita vydržala až do konca. Brignoneová na nej urobila viacero chýb a stratila šancu zabojovať o pódium. Robinsonová išla výborne, a hoci sa opäť nevyhla jednej chybe, išla suverénne do vedenia o priepastných 1,59 sekundy. Vlhová išla síce bez chyby a presvedčivo, ale na hladký štýl Robinsonovej to v sobotu mohlo stačiť len v prípade výraznejšieho zaváhania jej súperky.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kranjska Gora (Slovin.) - sobota:

Obrovský slalom žien /1. + 2. kolo/:

1. Alice Robinsonová (N. Zél.) 1:54,32 min, 2. Petra Vlhová (SR) +0,34 s, 3. Meta Hrovatová (Slovin.) a Wendy Holdenerová (Švaj.) obe +1,59, 5. Marta Bassinová (Tal.) +1,60, 6. Tina Robniková (Slovin.) +1,65,... 8. Federica Brignoneová (Tal.) +2,04

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 25 zo 40 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225 bodov, 2. Federica Brignoneová (Tal.) 1112, 3. Petra Vlhová (SR) 971, 4. Marta Bassinová (Tal.) 711, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) 623, 6. Corinne Suterová (Švaj.) 617