Nádherné vyjadrenie Vlhovej trénera: Najkrajším zážitkom sú pre mňa skvelí slovenskí ľudia!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v priebehu víkendu zúčastňuje pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní 2019/2020 v slovinskej Krajinskej Gore.

Ešte pred začiatkom pretekov štáb RTVS natočil rozhovor s trénerom Vlhovej, Talianom Liviom Magonim. Bývalá slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová sa opäť ocitla v pozícii redaktorky.

"Myslím si, že dobrý lyžiar musí spĺňať viac vecí. Musí byť rýchly, mať techniku, dobre nastavenú hlavu a dobré vzťahy v tíme," odpovedal Magoni na otázku Zuzulovej, či si myslí, že on sám bol dobrý lyžiar.

Velez-Zuzulovú tiež zaujímalo, či sú momenty, ktoré zažil s Peťou a ktoré si zapamätá až do konca života. "Áno, je ich veľa. Či už z cestovania, tréningov či pretekov. No to najdôležitejšie, čo si pripomínam, sú pre mňa skvelí ľudia zo Slovenska. To, ako Petru podporujú, ako za ňou všade cestujú, je neuveriteľné. Som šťastný, že sme také niečo na Slovensku dosiahli," povedal nadšený tréner.

Magoni sa pozastavil aj pri mentálnom nastavení Petry Vlhovej. "Podľa mňa je mentalita ľudí z východnej Európe lepšia, ako u ľudí zo západu. Zrejme je to tým, že to východniari nemali v živote ľahké a museli tvrdo pracovať. Rovnako to vidím u Petry a stále jej vravím, aby sa nemenila na západniarku, aby zostala hlavou na Slovensku," upozornil úspešný tréner.