Robbie Williams s manželkou sú šťastím bez seba: Najsladšia správa na Valentína

Robbie Williams (46) a jeho manželka Ayda Field (40) žiaria šťastím. Ich rodina sa rozrástla o štvrtého potomka, ktorého im vynosila náhradná matka.

Ako uvádza portál The Sun, 40-ročná Ayda sa so sladkou správou podelila s fanúšikmi na Instagrame v symbolický deň na Valentína. Zverejnila rozkošnú fotografiu s detskými nožičkami, ku ktorej napísala: „Všimnite si rozdiel... V deň svätého Valentína by sme radi oslávili lásku tým najúžasnejším spôsobom... Beau Benedict Enthoven Williams,“ predstavila ich synčeka Ayda.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Rovnako ako v prípade Coco, aj on je biologicky naše dieťa, ale narodil sa vďaka tej istej úžasnej náhradnej matky. Sme tak požehnaní, že máme zdravého syna bezpečne v náručí a sme ako rodina oficiálne kompletní,“ opisuje ich radosť 40-ročná Ayda.

Manželia majú dcérku Teddy (7), syna Charltona (5) a 17-mesačné dievčatko Colette alebo inak Coco, ktoré rovnako porodila náhradná matka. „Sme radi, že sa s vami môžeme podeliť o to, že sa nám narodilo dievčatko... vitaj na svete Colette (Coco) Josephine Williams!! Bola to veľmi dlhá a náročná cesta, a preto sme sa to snažili držať v tajnosti,“ zverejnila Ayda príchod dcérky na internete pred 17 mesiacmi.

Robbie a Ayda sú manželia od roku 2010 po tom, ako spolu 4 roky randili. Spevák prezradil, že ho rodičovstvo zmenilo. „V 90. rokoch ma zaujímali striptérky a kokaín. Teraz to je humus a zeler a môj život je oveľa lepší. Zvykol som byť typ rockovej hviezdy, ktorá bola hore do tretej alebo štvrtej rána a budila sa poobede. Keď sa ti narodí dieťa, rýchlo si uvedomíš že netrpíš nespavosťou ale že si len trochu lenivý a náchylný k preháňaniu,“ vyjadril sa Robbie pre Daily Star.