Výletnú loď v karanténe opustia ďalší cestujúci: USA posielajú pre svojich občanov lietadlá

Vláda Spojených štátov evakuuje amerických občanov a ich rodiny, ktorí zostali na výletnej lodi Diamond Princess. Napísal to denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroj z amerického Centra pre kontrolu chorôb (CDC).

Loď je držaná v karanténe v jokohamskom prístave, pretože sa na nej šíri nákaza nového typu koronavírusu. USA zorganizujú dva evakuačné lety, ktoré by mali prepraviť zhruba 380 ľudí z Japonska späť od USA. Priletieť by mohli už v nedeľu. Evakuujúci majú byť prepravení do Kalifornie na leteckú základňu Travis, kde by najprv boli podrobení lekárskej kontrole. Potom by ich čakala povinná karanténa 14 dní.

Úrady na Havaji tiež v piatok oznámili, že japonský turista, ktorý sa zdržiaval na Havaji na prelome januára a februára, bol po návrate domov testovaný na koronavírus s pozitívnym výsledkom. Hľadajú preto všetky osoby, ktoré s ním mohli prísť do styku. Muž sa zrejme nakazil ešte pred cestou prípadne po ceste, napísala agentúra Reuters.

Všetkých zhruba 3400 cestujúcich a členov posádky je v karanténe na lodi Diamond Princess viac ako týždeň. Na lodi je cez 200 nakazených. Podozrenie, že sa choroba na plavidle Diamond Princess šíri, poňali úrady potom, čo Hongkong potvrdil koronavírus u človeka, ktorý sa na lodi zdržiaval.

Japonské ministerstvo zdravotníctva pôvodne plánovalo nechať všetkých cestujúcich a členov posádky na lodi do stredy budúceho týždňa, nakoniec však v piatok nechalo vystúpiť z lode na breh všetky osoby, ktorým je 80 a viac rokov a trpia nejakou chronickou chorobou alebo mali kajuty bez okien s podmienkou, že budú mať negatívne testy na nový koronavírus.

Americký prezident Donald Trump tiež poďakoval Kambodži, že nechala vo svojom prístave po dvoch týždňoch na mori pristáť výletnú loď spoločnosti Carnival Cruise s 1455 cestujúcimi na palube, z ktorých 650 bolo Američanov. Plavidlo pritom predtým kvôli obavám zo šírenia nákazy odmietlo prijať päť ázijských krajín, hoci sa na palube u žiadneho z pasažierov ani členov posádky neobjavili symptómy choroby.