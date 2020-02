Mexiko reaguje na brutálnu vraždu Ingrid († 25): Ženy sa búria, vychádzajú do ulíc

Feministické združenia protestovali v piatok v mexickej metropole proti nárastu počtu vrážd v krajine a proti laxnému prístupu úradov. Protest bol reakciou na obzvlášť brutálnu vraždu mladej ženy, ktorú jej partner zabil minulý víkend.

Ako informovala agentúra DPA, pobúrenie mexickej verejnosti z vraždy 25-ročnej Ingrid Escamillovej sa vystupňovalo, keď dva miestne denníky zverejnili fotografie jej mŕtveho zohaveného tela, ktoré zrejme unikli z mestskej polície. Ženy v hlavnom meste Mexika preto demonštrovali aj pred sídlami redakcií oboch denníkov i pred prezidentským palácom.

Ich protest podporili ženy aj v najmenej desiatich ďalších mestách krajiny. Cieľom akcií bolo upútať pozornosť vlády na vraždy žien a na laxný prístup polície a úradov pri ich vyšetrovaní.

Minulý rok bolo v Mexiku zavraždených viac ako 3800 žien, pričom v asi 1000 prípadoch bola obeť zavraždená len pre to, že bola žena. V porovnaní so stavom z roku 2018 ide o desaťpercentný nárast počtu rodovo motivovaného násilia na ženách.

Spomínanú mladú ženu, Ingrid Escamillovú, zabil minulý týždeň jej partner. Najprv ju pobodal, potom ju zabil, jej telo rozrezal a vybral z neho vnútorné orgány, ktoré vyhodil do záchodovej misy v byte, kde spolu bývali. Snímky z miesta činu sa neskôr objavili v dvoch bulvárnych denníkoch. Okolnosti ich úniku z polície sú predmetom vyšetrovania.

Podľa údajov OSN určitú formu násilia počas života zažili dve tretiny Mexičaniek nad 15 rokov. Za posledných 25 rokov bolo zavraždených okolo 35 000 žien, a to len pre to, že boli ženy. DPA dodala, že mnohé podobné prípady boli políciou nesprávne kvalifikované a preto ani neboli zahrnuté do tejto štatistiky.

Terénna kancelária OSN pre ženy v Mexiku v piatok uviedla, že mediálne spravodajstvo, ktoré nepoukazuje rodový aspekt takéhoto násilia, "prispieva k tomu, že násilie na ženách a dievčatách v Mexiku sa vníma ako normálna vec a ľahko sa ospravedlňuje".