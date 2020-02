Hviezda Game of Thrones má dôvod na radosť: Pred svetom tají krásnu novinku

Sophie Turner (23) a Joe Jonas (30) čakajú prvé dieťa!

Ako informuje Elle, dvojica zatiaľ o prírastku do rodiny pred médiami mlčí. "Pár je zatiaľ veľmi tajomný, čo sa tohto týka, no ich priatelia a rodina sú novinkou nadšení," informoval zdroj.

Herečku malo tehotenstvo potrápiť aj kvôli róbam na slávnostné odovzdávania cien. "Sophie veľmi starostlivo vyberala, čo si oblečie na červený koberec, aby to vyhovovalo jej meniacemu sa telu."

Joe Jonas ani Sophie Turner zatiaľ informáciu verejne nepotvrdili. Novinka prišla necelý rok po ich svadbe v Las Vegas v máji 2019. Párik si užil aj druhú svadbu, ktorá sa konala v lete vo Francúzsku.

Seriálová Sansa Stark sa v marci 2019 vyjadrila pre časopis Rolling Stones, že si nikdy nemyslela, že sa vydá tak skoro po oslave dvadsiatich narodenín. Až kým nestretla Jonasa. Mala iba 21 rokov, keď sa po ročnom randení so spevákom zasnúbili.

"Bola som úplne pripravená byť slobodná až do konca života. Myslím si, že raz, keď stretneš tú správnu osobu, tak to jednoducho cítiš. Cítim, že som dušou oveľa staršia ako fyzicky. Mám pocit, že som toho prežila dosť na to, aby som to vedela. Spoznala som veľa mužov, aby som to vedela, spoznala som veľa žien, aby som to vedela. Necítim sa na 22 rokov. Cítim sa na 27, 28 rokov," povedala.

Ešte pred týmto rozhovorom poskytla interview aj pre Glamour UK, kde porozprávala o tom, aká je so spevákom šťastná. "To všetko kvôli osobe, do ktorej som sa zamilovala, ktorá ma miluje viac ako samú seba a ktorá chce, aby som si našla vlastné šťastie. To ma presvedčilo, aby som našla samú seba a aby som našla šťastie aj v iných veciach ako herectvo."