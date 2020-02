Pár sa maznal na gauči, keď zrazu... Muž svojím zistením zachránil priateľke život

Nicky Hewitt nedávno oslávila 40. narodeniny v zdraví, v kruhu svojej rodiny a priateľov, no všetko mohlo byť inak, kebyže si jej priateľ Ben Brewer pri mazlení nevšimol hrčku na jej prsníku.

Ako informuje LadBible, Nicky a Ben tvoria pár od decembra 2015. Dokopy sa dali deväť mesiacov po tom, čo sa zoznámili cez aplikáciu Tinder.

"Nikdy nezabudnem na tú noc v roku 2016, keď našiel tú hrčku," hovorí učiteľka francúzštiny Nicky. "Počas jednej piatkovej noci som ležala uňho doma v podprsenke a pyžamových nohaviciach. Neboli sme spolu ešte dlho. Pozerali sme televíziu a maznali sa pri tom. Vtom si všimol tú hrčku, okamžite mi to povedal a v tej chvíli sa všetko zamotalo. Ak by si s tým nerobil starosti, nemusela by som sa dožiť ani štyridsiatky."

Nicky šla o pár dní nato k svojmu obvodnému lekárovi, ktorý ju poslal na vyšetrenie prsníkov do nemocnice v Hertfordshire. Spravili jej mamogram aj ultrazvuk. "Lekár prechádzal prístrojom stále po tom istom mieste a vtedy som začala panikáriť. Konzultant mi povedal, že v prsníku našli usadeniny vápnika, a chceli vykonať biopsiu."

"Deň po návšteve nemocnice som opäť pracovala, no prvýkrát v mojom živote som odišla počas hodiny z triedy. Bolo toho na mňa priveľa.

Biopsia potvrdila to najhoršie. Nicky mala v prsníku šesťcentimetrový karcinogénny nádor. Lekári jej odporúčili mastektómiu na jeho odstránenie. "Nedokázali mi povedať, čo to spôsobilo. Doktor bol veľmi úprimný a povedal mi, že som jednoducho mala nešťastie."

"Keď mi konzultantka povedala dátum operácie, moja prvá odpoveď bola 'Prepáčte, vtedy nemôžem, moja trieda má prvý termín ústnej skúšky.' Otočila sa na mňa a povedala: 'Nemyslím si, že tomu rozumiete. Musíte to odstrániť tak rýchlo, ako sa len dá.'"

Nicky sa veľmi bála trojhodinovej operácie, počas ktorej jej taktiež upravili prsia, no tým sa tento horor neskončil. O týždeň nato jej onkologička povedala, že v lymfatických uzlinách taktiež objavili rakovinotvorné bunky, čo znamená, že ochorenie postúpilo na druhý stupeň. Britka súhlasila s chemoterapiou, čo znamenalo predčasný nástup menopauzy a stratu vlasov. Nechala si zmraziť 14 vajíčok a začala nosiť chladiacu čiapku, ktorá pomáha pri chemoterapii.

Po ukončení trojmesačnej chemoterapie a liečbe hormónov sa už Nicky cíti lepšie. Posledná kontrola z októbra minulého ruka priniesla pozitívne správy - po rakovine v jej tele už niet ani stopy.

Jej vzťah s Benom vydržal až dodnes. Prešli si mnohými ťažkými obdobiami, no ich to iba posilnilo. "Prešiel si so mnou toľkými vecami. Bol pri mne, keď som prišla o prsník, keď mi odoberali vajíčka, keď som sa bála, že prídem o vlasy, a aj teraz je pri mne, keď si prechádzam predčasnou menopauzou kvôli hormonálnej terapii. Je pozitívny, nevycúval z tohto a to si veľmi vážim. Viem, že keby som ho nestretla, tak by som nešla k doktorovi, a kým by som si všimla hrčku, tak by už mohlo byť neskoro."