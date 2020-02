Kocúrkovo v Petržalke: Výber riaditeľa kultúrnych zariadení je plný nejasností

Chaos alebo taktika? Výberové konanie na riaditeľa Kultúrnych zariadení v Petržalke sprevádzajú viaceré nejasnosti. Vlnu nevôle rozprúdil tamojší starosta Ján Hrčka, ktorý sa rozhodol, že hlasy jednotlivých členov komisie budú mať rôznu váhu.

To sa však nepozdáva predsedovi poslaneckého klubu Mladá Petržalka Jurajovi Krížovi, ktorý tento postup ostro kritizuje. Podľa neho by tak mohla byť Petržalka prirovnaná aj k neslávne známym praktikám vo Fekišovciach na východe Slovenska.

Šok a prekvapenie, ktoré nemajú obdobu. Takúto situáciu zažíva Petržalka, kde by sa malo uskutočniť výberové konanie na riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky (KZP). Komisia, ktorej členmi sú aj zástupcovia poslaneckých klubov, však dostala podpásovku od starostu Jána Hrčku. Ten sa rozhodol udeliť jej jednotlivým členom rôznu váhu hlasov. „Riaditeľ Kultúrnych zariadení by sa mal vyberať najmä po odbornej linke. Starosta však vybral kritériá, ktoré považujem nielen za neodborné, ale aj neférové a hlúpe,“ netajil rozhorčenie predseda poslaneckého klubu Mladá Petržalka Juraj Kríž.

Komisia pozostáva z 9 členov, pričom 3 z nich sú bez hlasovacieho práva. „Nominant starostu mal mať až 4 hlasy, niektorí zástupcovia poslaneckých klubov mali 2 alebo 3 hlasy,“ krúti hlavou Kríž. Ak by totiž ostali kritériá, ktoré nastolil Hrčka, na voľbu šéfa štyroch KZP, boli by stačili dvaja poslanci. Podľa petržalského hovorcu Daniela Bernáta vo výberovom konaní nebola váha hlasu jednotlivých členov komisie vôbec podstatná. „Išlo o diskusiu vnútri komisie a spoločné hľadanie najkompetentnejších kandidátov na výkon funkcie,“ povedal Bernát.

Ak by podľa neho počas diskusie nedošlo k zhode na kandidátoch, ktorí by boli následne predložení zastupiteľstvu na posúdenie, nedošlo by ani k hlasovaniu. „Takýto postup by sa mal použiť iba vtedy, keby sa komisia neuzniesla na predložení jedného, dvoch či troch uchádzačov na miestne zastupiteľstvo,“ dodal Bernát s tým, že komisia sa už na kandidátovi zhodla. Napriek slovám petržalského hovorcu si poslanec Juraj Kríž nedáva servítku pred ústa a tento spôsob výberu riaditeľa ostro kritizuje.dodal nahnevaný Kríž.