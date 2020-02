Policajti išli rodine oznámiť otcovu samovraždu: To, čo našli v dome, nimi otriaslo

Polícia v Texase vyšetruje, či existuje súvis medzi samovraždou 53-ročného muža v San Macros a dvojnásobnou vraždou jeho 48-ročnej ženy a 11-ročného synčeka v Greatwoode, vzdialenom vyše 300 kilometrov.

Polícia v meste Sugar Land vydala hlásenie o troch úmrtiach, ktoré boli objavené v utorok. V hlásení informujú, že muži zákona išli v daný deň do domu Richarda Logana oznámiť jeho manželke, Diane Logan, že Richard spáchal samovraždu neďaleko istej spoločnosti v meste San Marcos. So spomínanou firmou zrejme nemal nič spoločné. Richard mal zomrieť v dôsledku strely do hlavy. O prípade informuje People.

Keď policajti zaklopali na dvere, nikto im neotváral. Sused, ktorý mal kľúče aj od domu Loganovcov, im pomohol, otvoril dvere a vpustil ich dnu. Tam našli policajti nehybné telo manželky Diany a syna Aarona. Niekto ich zastrelil.

Polícia si zatiaľ nie je istá, či úmrtia spolu súvisia, a pracujú na vyriešení zločinu. "Vždy je to tragédia, keď ide o smrť - obzvlášť, keď ide o smrť malého dieťaťa. Urobíme všetko preto, aby sme ochránili toto vyšetrovanie a aby sme prípad vyriešili," povedal vedúci oddelenia polície v Sugar Lande.

Richard Logan bol bývalým mládežníckym a misijným pastorom v kostole v Richmonde. Taktiež založil neziskovú organizáciu Attack Poverty. "Organizácia Attack Poverty je v šoku, keď sa dozvedela o tragédii, ktorá postretla nášho generálneho riaditeľa Richarda Logana a jeho rodinu," vyhlásila spoločnosť na internete.